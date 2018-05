Christian Löber (vorne) spielt Kragler, den Kriegsheimkehrer: »Trommeln in der Nacht« Foto: Julian Baumann/ZDF

Trommeln in der Nacht

Wir wollen nicht über die Inszenierung urteilen, aber das Zitat des vom jungen Brecht um Rat gefragten Karl Valentin uns keineswegs entgehen lassen. Bert fragte nach den Soldaten, und Karl antwortete: »Angst ham’s, blass san’s.« Brecht ließ die Soldaten in der Uraufführung daraufhin weiß schminken. Oder war das beim »Leben Eduards des Zweiten«? Kann sein. Das Zitat bleibt schön. Und wahr für die Kriege, die da kommen werden. Von/nach Bertolt Brecht. Regie: Andreas Morell.

3sat, Sa., 20.15

Augen der Angst

Ein Film, der für Michael Powell zum Karrierebruch führte – den wichtigsten britischen Filmschaffenden seiner Zeit. Aber nicht nur für ihn, auch Hauptdarsteller und Ösikaiser Karlheinz Böhm wollte kaum jemand hierzulande als Spanner und Frauenmörder auf der Leinwand sehen. Ein echtes Dokument also! GB 1960. Regie: Michael Powell.

Tele 5, So., 20.15

ZDF-History

Die zwei Leben des Falco

Nun ist er schon historisch, der alte, ewig junge Falco aus den fernen 1980er Jahren. Auch die eigenen Kinder fragen schon nach ihm. Er war eben ein Superstar, er war populär, er war so exaltiert, because er hatte Flair, er war ein Virtuose, er war ein Rockidol. Und alles rief: Come and rock me, Falco!

ZDF, So., 23.30

Inside Llewyn Davis

New York im Winter 1961: die Zeit unmittelbar vor der Ära Bob Dylans. Der erfolglose Folksänger Llewyn Davis kämpft um sein künstlerisches und finanzielles Überleben. Er schnorrt sich ohne Mantel und eigene Wohnung bei Freunden und Bekannten durch, für deren Gästecouch er auch schon mal seine Selbstachtung strapaziert. Als durch seine Nachlässigkeit die Katze eines seiner Gastgeber entwischt, beginnt für Llewyn auf der Suche nach Job und Katze eine Odyssee durch das winterliche New York. Zu allem Übel hat er auch noch die Frau seines besten Freundes Jim geschwängert und muss nun für eine heimliche Abtreibung bezahlen. Verzweifelt nimmt Llewyn eine Mitfahrgelegenheit nach Chicago an, um dem legendären Bud Grossman in dessen Klub vorzuspielen und so dem großen Durchbruch näherzukommen. USA/GB/F 2013. Mit John Goodman, Justin Timberlake, F. Murray Abraham. Regie: Ethan und Joel Coen.

Arte, Mo., 20.15