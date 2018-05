Ein Ungeheuer, das niemals stirbt

»Vom Fortgehen ist viel die Rede in diesem Roman« Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Margret hat die Wahl. Auch wenn sie kaum ermessen kann, worauf sie sich einlässt, als sie, die US-Amerikanerin aus gutbürgerlichem Hause, Anfang der 1960er Jahre den sehr britischen John heiratet. Kurz vor der Hochzeit hat er einen Zusammenbruch, verschwindet von der Bildfläche, verbringt einige Tage in einer Klinik und ist nicht ansprechbar. So erfährt sie, dass er unter schweren Depressionen leidet, die ihm zwar nicht immer anzusehen sind, die aber nie aus seinem Leben verschwinden werden. Trotzdem oder vielleicht gerade deshalb geben sich die beiden das Jawort. Wo kämen wir denn hin, wenn die Liebe nicht stärker ist als eine heimtückische Krankheit, und dieses – ja, so widersprüchlich muss man das formulieren – sachliche Pathos der Gefühle ist der Motor für eine Familiengeschichte, die im Rückblick von den Protagonisten erzählt wird.

Drei Kinder bekommt das Ehepaar: Michael, Celia und Alec. Die Kinder wachsen in den Vereinigten Staaten auf, auch wenn John wieder zurück nach England ziehen möchte. Doch der Plan scheitert, weil er in seiner Heimat beruflich nicht reüssieren kann. Der Misserfolg gibt dem »Ungeheuer«, wie John seine Krankheit nennt, die nötige Nahrung, um weiter zu wachsen, und nicht einmal die moderne Pharmazie vermag es zu besiegen: »Es gibt Medikamente, die alle Bereiche meines Geistes wahllos überfluten, die das Ungeheuer langsamer machen und den Kampf in tiefes Wasser verlegen, wo ich dann im trüben Zwielicht leben muss. Aber das Ungeheuer kann nicht getötet werden. Es jagt mich seit meiner Jugend. Es wird mich jagen, bis ich tot bin. Je älter ich werde, desto näher kommt es heran.«

Adam Haslett, der 1970 in New York geboren wurde und wie seine Protagonisten eine Zeitlang in England gelebt hat, lässt jeder Figur dieser so traurigen Familie genügend Raum, um die eigene Geschichte zu erzählen, jeweils in der ersten Person Singular. Das gelingt besonders gut bei Margret, die zwischen Altershellsichtigkeit und sympathischer Betulichkeit schwankt, weil der Erzähler hier nahe bei seiner Heldin bleibt und dennoch eine wohltuende Distanz markiert. Margret weiß um das Glück, das sie mit John in manchen Jahren genießen konnte, aber sie verdrängt auch nicht, was ihr das Leben zur Hölle macht: »In den schlimmsten Augenblicken, abends, wenn die Kinder müde sind und das Haus ein einziges Durcheinander ist und ich an seinem Gang erkenne, dass er auf dem Tiefpunkt ist, kommt es mir manchmal vor, als hätte ich ein viertes Kind, dann würde ich am liebsten einfach fortgehen.«

Vom Fortgehen ist viel die Rede in diesem Roman, der in der Form an Jonathan Franzens Arbeiten, etwa an dessen ersten Besteller »Die Korrekturen« erinnert. Wie bei Franzen wird das Leitmotiv auch in Hasletts Text auf verschiedene Weise und anhand der unterschiedlichen Lebensläufe durchgespielt, immer nach dem Motto: Selbsterkenntnis muss keineswegs der erste Weg zur Besserung sein. »Ich bin ein Mörder. Ja, das bin ich. Ein Lebensdieb«, hören wir John im inneren Monolog sagen, und am Ende des ersten Romandrittels wird der Vater die Familie, die ihn so oft aufgefangen hat, dennoch allein zurücklassen und sich dem gefräßigen Ungeheuer fügen.

Die folgenden 300 Seiten des Romans handeln nun von den Zurückgelassenen. Während Mutter Margret sich schon bald eine Stabilität im Alltag organisiert, die John ihr nie geben konnte, schlingern die Kinder durch ein Leben, das von Bindungsängsten und finanzieller Not geprägt ist. Celia immerhin macht ihr Problem zur Profession und wird Sozialtherapeutin, versucht anderen Menschen zu helfen, denen es noch viel schlechter geht als ihr selber. Alec schlägt sich als Journalist durch, um dann in die Politik einzusteigen. Außerdem lebt er seine Homosexualität ausschweifend. Sein nahezu gieriger Lebenshunger ist die abstrakte Negation der väterlichen Depression, und so setzt er sich auch in den Kopf, den Bruder zu retten, der in schrecklichen Angstzuständen lebt und nur mit einem Arsenal von Tabletten durch den Tag kommt. Wir lernen Michael als hoffnungslosen Suchtcharakter kennen; seine Erzählung ist daher auch durch die vielen Medikamente strukturiert, die er in den unterschiedlichen Phasen seines Niedergangs einnimmt.

Michael verliebt sich immer in die falschen, weil lesbischen Frauen, scheitert im Studium und entwickelt sich vom Popmusik-Aficionado zum quasi-autistischen Plattennerd, der die Welt nur noch über die abseitigsten Titel zu erschließen scheint. Mit diesem Charakter aber beginnen auch die erzähltechnischen Probleme. Besonders Michael und sein Bruder leiden unter Erklärzwang. »Ein Putzmann wischte Orangenlimonade vom weißen Fliesenboden, und dazu spielte ›Friday I’m in Love‹, eine der leichteren Balladen von The Cure.« Ob der Song nun »leicht« ist oder nicht, ist in bezug auf die Erzähllogik vollkommen unerheblich. Viel zu oft werden in den Kapiteln der beiden Brüder popliterarische Interpretationen mitgeliefert bzw. Randdetails auserzählt, die den poetischen Bildraum in dieser Überfülle leider begrenzen. Erstaunlicherweise gesellt sich zu dieser Erklärwut eine gewisse sprachliche Ödnis. In kurz Abfolge beginnen die Absätze mit nahezu identischen Anfängen, ohne dass es sich um ein Stilmittel handeln würde: »Schon bald fragte ich ihn umständlich … Er fragte, ob wir uns eine Vorspeise teilen wollen … Er fragte mich nach meiner journalistischen Arbeit …«

Im Grunde hätte diesem Roman ein strengeres Lektorat (oder eine etwas freiere Übersetzung?) gutgetan. Umso erstaunlicher, dass in den USA die Kritiker so begeistert waren und der Roman in dieser Form in die engere Wahl zum National Book Award und den Pulitzer-Preis gekommen ist. Vielleicht haben selbst professionelle Leser über die nicht wirklich gravierenden, aber dennoch auffälligen literarischen Mängel hinweggesehen, weil der Text mit sprachlich überzeugenden Passagen und einer insgesamt im wahrsten Sinne des Wortes todtraurigen Geschichte durchaus besticht. Denn am Ende zeigt sich, dass das mörderische Ungeheuer in der nächsten Generation weiterlebt und dass seine Opfer letzten Endes weder eine Chance noch eine Wahl haben. Oder doch? Wer diesen so intensiven Roman gelesen hat, möchte unbedingt mit anderen über Text und Thema sprechen. Auch daher rührt der große Erfolg dieses Werks.