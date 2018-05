Proteste in Gaza gehen laut Hamas weiter

Gaza. Ismail Hanija, hoher Funktionär der im Gazastreifen regierenden Palästinenserorganisation Hamas, hat am Freitag eine Fortsetzung der Massenproteste an der Grenze zu Israel angekündigt. »Der ›Marsch der Rückkehr‹ geht weiter, bis seine Ziele erreicht sind«, sagte Hanija am Freitag in einer Moschee im Gazastreifen. Er forderte die vollständige Aufhebung der seit mehr als einem Jahrzehnt dauernden Blockade des Palästinensergebiets am Mittelmeer. Ursprünglich war zu den Protesten von einem Bündnis von Aktivisten und Hilfsgruppen aufgerufen worden, sie sollten sechs Wochen lang bis zum »Nakba-Tag« am 15. Mai dauern, an dem die Palästinenser jedes Jahr an die Vertreibung ihrer Heimat erinnern. (dpa/jW)