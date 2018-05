Rechte Koalition geschmiedet

Auf Regierungskurs: Lega-Chef Matteo Salvini nach einem Treffen mit Präsident Sergio Mattarella am 5. April in Rom Foto: Alessandro Bianchi/REUTERS

In Rom wollen an diesem Wochenende die rechte »Fünf-Sterne-Bewegung« (M5S) und die rassistische Lega dem italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella ihre Vorschläge zur Bildung einer Koalitionsregierung unterbreiten. Die Nachrichtenagentur ANSA berichtete am Freitag, dass sich M5S-Führer Luigi Di Maio und Lega-Chef Matteo Salvini bisher aber noch nicht auf einen gemeinsamen Kandidaten für das Amt des Premierministers geeinigt haben, den Mattarella mit der Bildung einer Regierung beauftragen könnte.

Bei den Wahlen am 4. März wurde die M5S mit 32 Prozent der abgegebenen Stimmen stärkste Partei, während die Lega nur 17 Prozent erhielt. Die faschistisch-rassistische Allianz, die die Lega mit der Forza Italia (FI) des Expremiers Silvio Berlusconi und den Fratelli d’Italia (Brüdern Italiens) bildete, kam jedoch auf 37 Prozent.

Nachdem Di Maio und Salvini wochenlang den Posten des Premiers jeweils für sich verlangt hatten, haben beide inzwischen ihren Verzicht erklärt. Der Bedingung Mattarellas, eine »neutrale« Person zu ernennen, kommen sie aber nicht nach. Di Maio schlug gleich fünf Bewerber vor, die indes, mit seinem engen Vertrauten Alfonso Bonafede an der Spitze, alle seiner Partei angehören. Salvini soll dem zugestimmt haben. Dagegen vermerkt die römische Zeitung La Repubblica, in bezug auf die Nominierung eines Premiers würden »Meinungsverschiedenheiten« bestehen bleiben; dies sei eine »Grundfrage«.

In einem Entwurf des Regierungsprogramms hieß es, man lehne ein »Diktat« aus Brüssel ab. Außerdem wurden darin eine »Neuverhandlung der EU-Verträge« verlangt, der Austritt aus der Euro-Zone angedroht und gefordert, von den 2,263 Billionen Euro, mit denen Italien im Ausland verschuldet ist, 250 Milliarden zu streichen. Brüssel wies dies scharf zurück.

Während der Euro an den Börsen auf den tiefsten Stand seit Ende 2017 sank, schossen die Risikoaufschläge für italienische Staatsanleihen in die Höhe. Dem Widerstand gegen das »Diktat aus Brüssel« folgte postwendend ein Kotau. Der Text sei, »an den entscheidenden Stellen geändert worden«, zitierte ANSA Di Maio und Salvini. Außer dem Festhalten an dem Schuldenschnitt gebe es »keine Spur mehr von einem Austritt aus dem Euro«. Salvini habe, so die Nachrichtenagentur weiter, »gebremst«.

Mit dem Einknicken vor Brüssel verliert die ehemalige Protestbewegung M5S ihren Vorwand für den Seitenwechsel zu den Rassisten. Gleichwohl wollen die Koalitionspartner weiterhin gegen das sogenannte Dublin-Übereinkommen zur Migration vorgehen, das festlegt, dass Flüchtlinge in dem Land Asyl beantragen, in dem sie erstmals EU-Boden betreten.

Dass in dem 40seitigen Regierungsabkommen, von Versprechungen abgesehen, keine sozialen Verbesserungen auszumachen sind, interessiert in Brüssel niemanden. Die Onlineplattform der Cobas, der Basisgewerkschaften, enthüllte die Demagogie, mit der das neue Kabinett vorzugehen gedenke. Die Unternehmer, denen Steuererleichterungen zugesichert werden, befänden sich im »vollen Angriff auf elementare Arbeiterrechte«, und das Programm halte nicht dagegen. Die Cobas forderten deswegen: »Stoppen wir den Angriff auf das Streikrecht, die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen, die Kürzung der Löhne, die zunehmende Verarmung, die Entlassungen, die Verschlechterung des Gesundheitswesens.«

Nun wird in Rom eine Entscheidung des Staatschefs erwartet. Laut Medienberichten wird nicht ausgeschlossen, dass er die Koalition ablehnen und eine »Präsidentenregierung« einsetzen könnte. Dabei habe Mattarella den G-7-Gipfel im Blick, der am 8. und 9. Juni im kanadischen La Malbaie stattfinden soll. Italien soll dort mit einer funktionierenden Regierung vertreten sein. Wenn ein »Präsidentenkabinett« im Parlament keine Mehrheit erhalte, könnte er Nochpremierminister Paolo Gentiloni vom Partito Democratico bitten, die Amtsgeschäfte fortzusetzen. Die Konsequenz wären Neuwahlen. Auf sie setzt vor allem Berlusconi. Ein Mailänder Gericht hat vergangene Woche das Ämterverbot aufgehoben, das 2013 nach seiner Verurteilung wegen Steuerbetrugs in Millionenhöhe gegen ihn verhängt worden war.