Nein zum IWF

Tausende Argentinier gingen am Donnerstag (Ortszeit) wie schon in den Tagen zuvor in Buenos Aires auf die Straßen, um gegen Präsident Mauricio Macri und den Internationalen Währungsfonds (IWF) zu demonstrieren. Macri hatte in der letzten Woche Medienberichten zufolge angekündigt, einen Kredit über 30 Milliarden US-Dollar beim IWF aufnehmen zu wollen, um den Peso zu stabilisieren. Die Demonstranten zogen zur Zentralbank, skandierten Sprüche wie »Schluss mit dem Ausverkauf des Landes« und trugen Schilder mit Aufschriften wie »Macri gleich IWF«. (jW)