»Die ›Alt-Right‹ will USA zu Ethnostaat umwandeln«

Matthew N. Lyons lebt als Autor und Archivar in Philadelphia. 2015 veröffentlichte er »Arier, Patriarchen, Übermenschen. Die extreme Rechte in den USA« im Unrast Verlag; kürzlich erschien bei PM Press und Kersplebedeb »Insurgent Supremacists: The U.S. Far Right's Challenge to State and Empire«. Lyons betreibt den Blog threewayfight.blogspot.com.