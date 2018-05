Ägypten öffnet Grenze zu Gaza für einen Monat

Kairo. Ägypten will den Grenzübergang zum Gazastreifen während des gesamten muslimischen Fastenmonats Ramadan geöffnet halten. Dies ist die längste Zeit seit Jahren, dass die Abriegelung des Palästinensergebiets am Mittelmeer gelockert wird. Er habe die Öffnung angeordnet, »um die Last unserer Brüder im Gazastreifen zu lindern«, teilte der ägyptische Präsident Abdel Fattah Al-Sisi am späten Donnerstag über soziale Medien mit. Israel und Ägypten haben über den Gazastreifen seit mehr als einem Jahrzehnt eine Blockade verhängt. (dpa/jW)