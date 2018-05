Tote nach Kämpfen in afghanischen Provinzen

Kabul. In Afghanistan gehen in gleich mehreren Provinzen schwere Kämpfe mit den aufständischen Taliban weiter. Am Freitag morgen griffen die Taliban in der Ostprovinz Ghasni ein Bezirkszentrum an und töteten mindestens 14 Einsatzkräfte, wie Provinzratsmitglied Nasir Ahmed Fakiri sagte. Die Gefechte hielten auch am Nachmittag noch an. Gleichzeitig eroberten das afghanische Militär in der nordafghanischen Provinz Baghlan von den Islamisten ein Bezirkszentrum zurück. Afghanische Medien meldeten einen weiteren Taliban-Überfall aus der Südprovinz Kandahar. Vier Polizisten und zwölf Aufständische starben demnach bei Gefechten um Sicherheitsposten. (dpa/jW)