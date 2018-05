Exdoppelagent Skripal aus Krankenhaus entlassen

Salisbury. Der angeblich mit dem Kampfstoff »Nowitschok« vergiftete ehemalige russische Doppelagent Sergej Skripal ist aus dem Krankenhaus im englischen Salisbury entlassen worden. Das teilte die Klinik am Freitag mit. Detaillierte Angaben über den Gesundheitszustand und mögliche Folgeschäden für Sergej Skripal machte das Krankenhaus nicht. Auch über den künftigen Aufenthaltsort des 66jährigen wurde zunächst nichts bekannt. Der russische Botschafter in London, Alexander Jakowenko, begrüßte die Neuigkeiten zu Skripals Entlassung am Freitag. Er forderte erneut Zugang zu dem Exspion und seiner Tochter. Der Westen bezichtigt Moskau, hinter dem Anschlag zu stecken. Der Kreml weist das zurück. Erst in dieser Woche war berichtet worden, dass auch der deutsche Auslandsgeheimdienst BND Mitte der 1990er Jahre an »Nowitschok« gekommen sein soll. (dpa/jW)