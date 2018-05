Weitere Angriffe der Taliban auf Stadt Farah

Kabul. Die aufständischen Taliban haben erneut die umkämpfte westafghanische Provinzhauptstadt Farah angegriffen. In der Nacht zum Donnerstag drangen Hunderte Kämpfer ins Zentrum ein und griffen nach Angaben von Provinzratsmitgliedern unter anderem das Polizeihauptquartier, das Gefängnis, das Haus des Provinzratschefs sowie ein UN-Büro an. Ein Sprecher der UN-Mission UNAMA wollte zu Schäden oder Opfern am Donnerstag zunächst keine Auskunft geben. (dpa/jW)