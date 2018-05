WHO: Notfallsitzung wegen Ebola in DR Kongo

Genf. Nach der Bestätigung einer ersten Ebolainfektion in einer Großstadt in der Demokratischen Republik Kongo hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine virtuelle Notfallsitzung einberufen. Die Konferenz, bei der Experten aus aller Welt per Audio- oder Videotechnik miteinander sprechen, findet am Freitag mittag statt, wie ein WHO-Sprecher am Donnerstag in Genf sagte. Bei dem Infizierten handelt es sich um einen Patienten in Mbandaka, einer Stadt mit fast 1,2 Millionen Einwohnern im Nordwesten des Landes. Dort ist es wegen der vielen Menschen, die teils eng zusammenleben, deutlich schwieriger, einen Ausbruch der ansteckenden Krankheit unter Kontrolle zu halten. Es ist der dritte bestätigte Ebolafall im Kongo. (dpa/jW)