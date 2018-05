Südkorea will zwischen USA und DVRK vermitteln

Seoul. Südkorea will sich als Vermittler zwischen den USA und der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK) darum bemühen, dass das Treffen zwischen Präsident Donald Trump und Staatschef Kim Jong Un zustande kommt. Die Regierung in Seoul werde den USA die Position des Nordens darlegen und umgekehrt, teilte das südkoreanische Präsidialamt am Donnerstag mit. Präsident Moon Jae In wird am Dienstag zu Unterredungen mit Trump in den USA erwartet. Allerdings kündigte Pjöngjang an, solange keine Gespräche mit Südkorea zu führen, wie die Gründe für die Absage des Treffens vom Mittwoch weiter bestünden. (Reuters/jW)