Nordkorea lässt US-Bürger frei

Andrews. US-Präsident Donald Trump hat in der Nacht zu Donnerstag drei aus der Haft in Nordkorea freigelassenen US-Bürger auf dem Luftwaffenstützpunkt Andrews nahe Washington willkommen geheißen. US-Außenminister Michael Pompeo hatte bei einem Besuch in Pjöngjang die Freilassung der US-Bürger erwirkt, was Trump als »Geste des guten Willens« begrüßte. Zuvor hatte er der Führung in Pjöngjang wiederholt vorgeworfen, seine Landsleute als »Geiseln« festzuhalten.

. (AFP/jW)