Letzter Anlauf

Luigi di Maio (links) und Matteo Salvini auf einem Graffiti in Rom Foto: Andrew Medichini/AP/dpa

Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella hat dem Chef der rassistischen »Lega«, Matteo Salvini, und dem politischen Führer der »Fünf Sterne-Bewegung« (M5S), Luigi Di Maio, am Donnerstag eine nochmalige Frist von 48 Stunden gewährt, um eine gemeinsame Regierung zustande zu bringen. Zuvor hatte sich abgezeichnet, dass seine Absicht, eine »neutrale« Technikerregierung einzusetzen, am Widerstand der beiden Parteien scheitern würde. Als Ausweg kämen damit nur noch Neuwahlen in Frage, die Mattarella vermeiden möchte.

Bei den Wahlen am 4. März hatte das faschistisch-rassistische Bündnis von Lega, Silvio Berlusconis Forza Italia (FI) und den Fratelli d'Italia (FdI) 37 Prozent erreicht, die M5S kam als stärkste Einzelpartei auf 32 Prozent. In der Folge beanspruchten sowohl Salvini als auch Di Maio den Posten des Ministerpräsidenten in einer Koalitionsregierung. Außerdem hatte Berlusconi bisher eine Koalition von M5S und Lega abgelehnt. Am Mittwoch abend stimmte er einem solchen Bündnis nun jedoch zu. Seine FI werde das Kabinett im Parlament allerdings nicht unterstützen. Trotzdem werde man das Bündnis mit der Lega fortsetzen, beteuerte er. Die Südtirol News nannten es am Donnerstag skandalös, dass sich »ein verurteilter Steuerverbrecher« nun »als Vertrauensmann« der Demokratie aufspielen könne.

Den Weg zum jetzigen Neuanlauf bei den Koalitionsverhandlungen hatte zuletzt Di Maios Verzicht auf den Posten des Premiers und sein Angebot an Salvini freigemacht, eine dritte Person als Regierungschef zu benennen. Es bestehe laut La Repubblica vom Donnerstag bereits Einigkeit darüber, dass Salvini Innenminister werden solle, während Di Maio das Außenressort erhalten könnte. Der Nachrichtenagentur ANSA war ferner zu entnehmen, dass eine Frau als Premier auserkoren werden könnte. Die Rede ist von gleich drei Kandidatinnen: der Wirtschaftsexpertin und Professorin an der London Business School, Lucrezia Reichlin, der Vizepräsidentin des Verfassungsgerichts, Marta Cartabia, und die frühere Präsidentin der öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalt RAI, Anna Maria Tarantola. Bei den Verhandlungen gebe es bereits »bedeutende Schritte vorwärts«, so ANSA weiter. Beide Parteichefs hätten Mattarella jedoch um eine Verlängerung der Frist bis Montag gebeten.

Den Berichten zufolge will Di Maio, dass die neue Regierung bis zum 20. Mai steht. Ansonsten solle der Staatschef das Parlament auflösen und für den 22. Juli Neuwahlen ansetzen. Ob es bei der ursprünglich von Di Maio und Salvini angekündigten zeitlichen Begrenzung eines Kabinetts aus M5S und Lega bis Dezember und Neuwahlen im Frühjahr 2019 bleibt, ist offen.