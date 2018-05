»Linke muss in Machtzentren vordringen«

Der Vorsitzende der Vereinten Linken, Alberto Garzon (3. v. r.), zusammen mit dem Generalsekretär von Podemos, Pablo Iglesias (3. v. l), auf einer gemeinsamen Walhkampfveranstaltung in Madrid (27. Juni 2016) Foto: Andrea Comas/REUTERS

In Spanien haben soziale Bewegungen bewirkt, dass in zahlreichen Städten linke Regierungen gebildet wurden – etwa in Madrid und Barcelona. Was kann die europäische Linke von diesen Beispielen lernen?

Die Entwicklung in Spanien zeigt, dass der demokratische Prozess der politischen Mitbestimmung der breiten Bevölkerung gegenüber geöffnet werden muss. In Madrid hat das gut geklappt. Es ist erfolgversprechend, basisdemokratische Debatten auf öffentlichen Plätzen allen zugänglich zu machen und auf Wahllisten viele Menschen zu beteiligen. Der Prozess der Veränderung muss auf der lokalen Ebene ankommen. Diese ist vielen näher als nationale oder europäische Politik.

Wie hat der »linke Frühling« in den spanischen Städten begonnen? Welche Rolle spielten die Platzbesetzungen der »Indignados«, der »Empörten«, und der Mieter- und Arbeiterbewegung?

Auslöser in Spanien war die ökonomische Krise 2008. Die Konsequenzen waren für die Bevölkerung schwer zu ertragen. Viele stürzten aus einer bürgerlichen Existenz in die Armut ab. Wohnungen und Jobs gingen verloren. 2011 kamen dann die Indignados. Straßen zu besetzen und Demonstrationen zu veranstalten ist gut, reicht aber nicht. Denn in Institutionen sitzen bekanntermaßen oft Machthabende, die mit den »Proleten auf der Straße« – wie sie das bezeichnen – nichts zu tun haben wollen. Die Linke muss zugleich in die lokalen Machtzentren vordringen und beginnen, dort alles in die eigenen Hände zu nehmen. Wenn es etwas zu lernen gibt, dann das.

Antikapitalistische Inseln in links regierten spanischen Städten zu etablieren ist aber nicht gelungen, oder?

Einige Bürgermeisterinnen und Bürgermeister kamen aus den sozialen Bewegungen. Linke bringen ihre Ideen ein, in diesem Sinn etwas zu verändern. Es geht darum, die Wasserversorgung wieder in die öffentliche Hand zu bringen, ökologische staatliche Unternehmen zu gründen, in neue Energien zu investieren sowie Dienstleistung in kommunale Verwaltung zu übernehmen.

Ziel ist also, Privatisierungen rückgängig zu machen?

Ja. Auch der Wohnungsbau und die Vermietungen müssen wieder in die öffentliche Hand übergehen. Wir stehen in ständigem Konflikt mit dem spanischen konservativen Partido Popular, PP. Immer wenn wir Gutes planen, drohen reaktionäre Gegenmaßnahmen.

Wie bewerten Sie die mediale Aufmerksamkeit für das katalanische Unabhängigkeitsstreben, insbesondere auch nach der zeitweisen Festnahme des Regionalpräsidenten Carles Puigdemont in Deutschland? Ist der Separatismus eine Chance für die Linke oder ein Problem?

Ein Alptraum! In Katalonien war die soziale Bewegung Podemos stark. Der rechte Flügel reagierte darauf, indem er regionalen Nationalismus in den Mittelpunkt rückte. Die Frage der Präsidentschaft Puigdemonts interessiert uns nicht. Er kommt ursprünglich vom rechtskonservativen Parteienbündnis Convergència i Unió, CiU. Im restlichen Spanien interessiert sich niemand dafür. Der katalanischen Bevölkerung ist dagegen schwer zu erklären, was es mit dem Unabhängigkeitsreferendum auf sich hat. Die konservative Regierung in Madrid lacht sich deshalb ins Fäustchen. Wir wollen auch in Katalonien soziale und ökonomische Ziele erneut auf die Agenda heben.

Aber Puigdemont war doch von der katalanischen Bevölkerung demokratisch gewählt worden. Auch Linke dort hatten ihn unterstützt?

Freilich ist es nicht richtig, wie die PP reagiert hat, indem sie seine Auslieferung fordert – und dass er daraufhin in Deutschland festgenommen wurde. Aber die Medien stürzen sich jetzt auf diese Angelegenheit in einer eher reichen Region Spaniens, die ihre Unabhängigkeit will. Wir haben aber im Land völlig andere Probleme und wollen eine linke Bewegung in ganz Spanien voranbringen. Ich glaube nicht, dass diese Präsidentschaft in Katalonien eine Lösung für die existenziellen Probleme der Bevölkerung bringt. Sie birgt sogar ein Risiko: Wir könnten so die linke Mehrheit in Barcelona verlieren, weil sich alles nur um diesen nationalistischen Kurs dreht; und nicht darum, die wichtigen sozialen Fragen zu klären.

Was erwarten Sie von deutschen Linken?

Uns ist wichtig, dass Die Linke in Deutschland vorankommt – in diesem Land, das in Europa eine so extrem starke kapitalistische Vormacht innehat.