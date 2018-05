Rassistische Attacke: Neonazis verurteilt

Schönebeck. In Schönebeck (Sachsen-Anhalt) ist am Montag der Prozess gegen fünf Neonazis wegen eines brutalen rassistischen Angriffs auf einen Geflüchteten zu Ende gegangen. Das berichtete der Verein »Mobile Beratung für Opfer rechter Gewalt« mit Sitz in Halle am Dienstag. Demnach wurde einer der Angeklagten vom Vorwurf der gemeinschaftlichen gefährlichen Körperverletzung frei-, die übrigen Männer wurden schuldig gesprochen. Einer von ihnen erhielt eine Haftstrafe von einem Jahr und sechs Monaten und damit die einzige, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Zwei Beschuldigte wurden zu je zwei Jahren und sechs Monaten und der ebenfalls angeklagte rechte Liedermacher Maik Sundermann wurde zu zwei Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt. Die Männer hatten einen 21jährigen brutal verprügelt, der fünfte filmte die Tat mit seinem Handy. (jW)