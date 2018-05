Die Post ist krank

Immenser Arbeitsdruck: Postzusteller auf Tour Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Die Post schafft es nicht mehr. »In einigen Regionen Deutschlands kam es teilweise zu wochenlangen Zustellausfällen«, heißt es im Jahresbericht 2017 der Bundesnetzagentur, den die Bonner Behörde am Dienstag veröffentlichte. Besonders betroffen seien Berlin und Brandenburg gewesen.

Auch wenn 80 Prozent der Kunden einer Umfrage der Netzagentur zufolge mit der Zustellung zufrieden seien, habe die Zahl der Beschwerden erheblich zugenommen und wuchs im letzten Jahr um 2.000 auf 6.100. Etwas mehr als die Hälfte betraf die Briefbeförderung und Briefzustellung. »Eine Teilnahme an einer freiwilligen und kostenlosen Schlichtung lehnten im vergangenen Jahr die meisten der großen Paketdienstleister generell ab«, bedauert die Netzagentur.

Einst war das unvorstellbar. Da gab es das Postmonopol und der Hamburger Walter Spahrbier galt als wohl bekanntester Briefträger der Bundesrepublik. In verschiedenen Fernsehshow prägte er als populärer Statist von 1954 bis zu seinem Tode 1982 das Bild des zuverlässigen, immer korrekten Zustellers. Er arbeitete in Hamburg und bekam später für die Sendungen jedes Mal vier Tage vom Postminister frei. Spahrbier war wie seine Kollegen Beamter und trug im Fernsehen die obligatorische Uniform.

Postboten gehörten damals fast zur Familie. Sie brachten Telegramme und am ersten des Monats die Rente bis an die Wohnungstür, weil in den 1960ern noch längst nicht alle ein Girokonto hatten. Zu Weihnachten bekamen sie dafür kleine Präsente.

Heute ist von der Briefträger-Romantik nichts mehr übrig. Der Job ist viel härter, der Arbeitsdruck immens. Immer wieder kommt es vor, dass Sendungen nicht pünktlich ausgeliefert werden, weil die Angestellten das geforderte Pensum einfach nicht schaffen. Wenn die Zusteller ihrer anstrengende Arbeit wenigstens in einer Festanstellung nachgehen könnten, wäre schon einiges gewonnen. Aber viele haben nur einen Minijob, sind eigentlich bei einer Leiharbeitsfirma angestellt und ihr Vertrag ist befristet.

Bei der Deutschen Post, dem Marktführer bei der Brief- und Paketzustellung, dürfen sie nicht einmal lange krank sein, wenn sie auf eine Festanstellung hoffen. Zehn Tage im Jahr, mehr akzeptiert das Unternehmen nicht. Im Schnitt sind in Deutschland »Arbeitnehmer« deutlich häufiger krank. Dieses Jahr habe zum Beispiel die Grippewelle den Start ins Jahr vermiest, teilte die Post mit. »Wir brauchten viele Aushilfskräfte, um das aufzufangen«, zitiert die Nachrichtenagentur dpa die Finanzchefin des Konzerns, Melanie Kreis. Außerdem habe der neue Tarifvertrag den Gewinn verringert. Die Kriterien seien »ausgewogen, nachvollziehbar und an objektiven Merkmalen orientiert«, zitierte die FAZ eine Sprecher des Unternehmens. Ungesetzlich sei es nicht, was das Unternehmen macht, »aber es ist moralisch höchst verwerflich«, sagte DGB-Chef Reiner Hoffmann am Montag laut dpa.

»Es ist höchste Zeit, das Teilzeit- und Befristungsgesetz entsprechend zu ändern«, forderte die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) am Montag. »Auch die Sachgründe gehören auf den Prüfstand, um die missbräuchliche Nutzung zu verhindern«, so die stellvertretende Bundesvorsitzende Andrea Kocsis gegenüber dpa. Es dürfe nicht sein, dass der Konzern allgemeine Kriterien für eine feste Anstellung aufstelle wie die Häufigkeit der Krankschreibung. Es müsse immer eine individuelle Entscheidung geben. Immerhin: Mehr als 2.000 Mitarbeiter hätten in diesem Jahr eine unbefristete Anstellung erhalten.

»Die Postmärkte sind ein starker Wirtschaftsfaktor«, heißt es in dem Report der Bundesnetzagentur. Weil immer mehr online im Versandhandel bestellt wird, ist vor allem die Menge der Pakete enorm gestiegen. Aber auch Briefe sind trotz SMS und E-Mails nicht aus der Mode gekommen, auch hier blieb der Markt in Deutschland stabil – entgegen dem EU-Trend.

2016 haben die Postanbieter insgesamt einen Umsatz von 31 Milliarden Euro erzielt. Eine Steigerung von 4,5 Prozent, die auch durch die von der Netzagentur am 1. Januar 2016 genehmigten Gebührenerhöhung erzielt wurde. »Ihre Leistungsfähigkeit hat eine grundlegende Bedeutung für andere Wirtschaftszweige«, so die Regulierungsbehörde in ihrem Jahresbericht.

Auch die Fastfood-Kette Kentucky Fried Chicken (KFC) war mit den Leistungen der Deutschen Post unzufrieden, genauer gesagt mit der Tochter DHL. Die hat seit Anfang des Jahres die Belieferung der Filialen in Irland und Großbritannien übernommen – und war dabei offenbar überfordert. Hunderte Imbissläden mussten schließen, weil ihnen die Broiler ausgegangen waren. KFC erwartet für das Desaster natürlich eine finanzielle Kompensation. Wie hoch die Forderung ist, teilte die Deutsche Post Gruppe nicht mit.