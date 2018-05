»Am Ende zahlt der Mieter fast immer mehr«

Steigende Mieten sorgen bundesweit für Protest Foto: Stephanie Pilick dpa/lbn

Am Mittwoch findet die Hauptversammlung von Vonovia statt, dem größten Wohnungskonzern Deutschlands. Im vergangenen Jahr setzte das Unternehmen bundesweit 4,2 Prozent Mietsteigerungen durch und ist damit hierzulande der größte Mietpreistreiber. Ist bei der Versammlung angesichts der wachsenden Umsätze mit großen Jubeltiraden der Vonovia-Aktionäre zu rechnen?

Das ist eine gute Frage. In den letzten Jahren sind die Ergebnisse für die sogenannten Shareholder, also die Aktionäre und Eigentümer des Konzerns, sehr gut ausgefallen. Der Vorstand kann der Hauptversammlung also gelassen entgegensehen. Es gibt dort aber auch die Gruppe der »Kritischen Aktionäre«, die die Perspektive der Mieter und der Beschäftigten mit in die Versammlung einbringen. Das ist der für den Vorstand unangenehmere, sicher so nicht gewollte Teil. Aber das wird es auch am Mittwoch wieder geben.

Modernisierung ist ein beliebtes Geschäftsmodell des Konzerns. Nach Wärmedämmungen und anderen Maßnahmen erhöht Vonovia die Miete und sichert so das eigene Wachstum. Wie sind die Praktiken des Branchenführers einzuschätzen?

Vonovia selbst hat eine lange Geschichte von Problemen. Vor dem Börsengang ging es vermehrt um die Frage, wie weit Wohnungen überhaupt instandgehalten werden. In den Zeiten der Finanzkrise stand noch zur Diskussion, ob der Konzern überhaupt seine Kredite refinanziert bekommt. Das hat sich jetzt alles ziemlich dramatisch gewendet. Um es kurz zu fassen: Vonovia schwimmt heute im Geld und hat ein todsicheres Geschäft. Wer professionell modernisiert, hat eigentlich kein Risiko. Die kriegen ihre Wohnungen alle los, bei dem Markt sowieso. Die Modernisierungskosten sind ja die Bemessungsgrundlage für die Mieterhöhung. Durch das Umlegen, wie es so schön heißt, kann Vonovia dann die Mieten in kurzer Zeit deutlich steigern.

Was bedeutet das konkret?

Das Problem daran ist zweierlei. Für den einzelnen Mieter bedeutet das Mieterhöhung, teilweise in sehr hohem Maße. Wir sehen, dass es in den letzten Jahren eine deutliche Steigerung der Mieterhöhungen gibt. Für viele stellt sich dann die Frage: Ausziehen oder drinbleiben? Aber in beiden Varianten ist es fast immer so, dass die Mieter am Ende deutlich mehr zahlen. Als zweites Problem kommt hinzu: Unternehmen wie Vonovia haben bislang auch noch günstige Wohnungen. Wenn sie diese nun verteuern, dann gibt es diese bezahlbaren Wohnungen nicht mehr. Die fehlen dann in vielen Städten. Das sind die Wohnungen, die man unbedingt erhalten müsste. Das ist viel wichtiger als diese ganze Neubaudebatte und das, was da alles als Nebelkerzen verbreitet wird. Das Entscheidende ist der Bestand – den verteuern Vonovia und andere.

Die Bundestagsfraktionen von SPD und CDU/CSU haben sich in den vergangenen zwei Tagen getroffen und große Ankündigungen gemacht. SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles sprach von einer »Offensive für bezahlbares Wohnen«. Was sagen Sie dazu?

Man muss sich zunächst vor Augen führen, was im Koalitionsvertrag verabredet wurde. Nehmen wir zum Beispiel die Variante, dass der Mieter einen Anspruch auf Auskunft des Vermieters hat, wie hoch die Miete vorher war. Da geht es ja letztlich um die Mietpreisbremse. Die gilt beispielsweise in NRW in 22 von 396 Kommunen – mit einer Landesregierung, die sie gerne abschaffen würde. Da kann Frau Nahles gerne Gesetze verschärfen – das wird bloß keinen Effekt haben, wenn die Länder und Städte nicht mitziehen. Wir können uns auch die Modernisierungsumlage und die sogenannte Kappungsgrenze ansehen: Wenn da vorgesehen wird, dass Mieten nach Modernisierung maximal um drei Euro pro Quadratmeter steigen dürfen, dann ist das eine Grenze, bei der die Leute trotzdem aus ihren Wohnungen herausmodernisiert werden. Bezogen auf Vonovia ist das faktisch zwecklos. Bei solchen Regelungen geht es aus meiner Sicht nur um Kosmetik.