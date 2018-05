Nazi »mit Haut und mit Haaren«

Foto: Tobias Hase/dpa

Im NSU-Prozess haben die Verteidiger des Mitangeklagten André Eminger einen Freispruch gefordert. Die Anwälte Herbert Hedrich und Michael Kaiser wiesen am Dienstag in ihrem Plädoyer vor dem Oberlandesgericht München sämtliche Anklagevorwürfe zurück, insbesondere den der Beihilfe zum versuchten Mord. »Unser Mandant ist Nationalsozialist, der mit Haut und mit Haaren zu seiner politischen Überzeugung steht«, sagte Hedrich nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung. Keiner der anderen vier Angeklagten habe sich so offen zu seiner politischen Einstellung geäußert. Er selbst verteidige aber nicht Emingers Gesinnung und versuche auch nicht, die Taten des »Nationalsozialistischen Untergrunds« (NSU) zu rechtfertigen, so Hedrich laut Nachrichtenagentur dpa weiter. Seine Aufgabe sei es, seinen Mandanten gegen die strafrechtlich relevanten Anklagevorwürfe zu verteidigen. Es gebe keinen Hinweis, dass Eminger von geplanten Morden und Anschlägen des NSU gewusst habe. Für die meisten Prozessbeteiligten sei wohl Emingers politische Gesinnung »als Tatausweis ausreichend«, spekulierte Hedrich, der auch als Anwalt von »Hells Angels«-Rockern Bekanntheit erlangt hat.

Die Bundesanwaltschaft hat für Eminger zwölf Jahre Haft beantragt – unter anderem wegen Beihilfe zum Bombenanschlag auf das Lebensmittelgeschäft einer aus dem Iran geflohenen Familie Ende 2000 in Köln. Eminger soll das Wohnmobil angemietet haben, mit dem die untergetauchten Neonazis Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt in die Stadt gefahren seien. Eminger und seine Ehefrau hatten bis 2011 Kontakt zum mutmaßlichen Kerntrio des NSU, von dem nur noch die Hauptangeklagte Beate Zschäpe lebt. Für sie hat die Bundesanwaltschaft lebenslange Haft wegen Mittäterschaft bei zehn Morden, zwei Sprengstoffanschlägen und mehreren Raubüberfällen gefordert. André Eminger hatte laut Anklage zudem eine konspirative Wohnung für das Trio angemietet und den untergetauchten »Kameraden« seine Personalien sowie die seiner Frau zur Verfügung gestellt.