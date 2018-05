Fahrdienstleiter unter Verdacht

Augsburg. Nach dem Zusammenstoß zweier Züge im schwäbischen Aichach, bei dem zwei Menschen starben, ist der für die Strecke zuständige Fahrdienstleiter am Dienstag vorläufig festgenommen, am Nachmittag aber wieder freigelassen worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde zwar ein Haftbefehl wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung beantragt und vom Ermittlungsrichter erlassen, danach aber unter Auflagen wieder außer Vollzug gesetzt. Ein Regionalzug war am Montag abend kurz vor dem Bahnhof Aichach in die Lok eines stehenden Güterzugs gefahren. Dabei kamen der Lokführer und eine Reisende ums Leben, 14 Menschen wurden verletzt. (AFP/jW)