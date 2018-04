Cosby verurteilt

US-Entertainer Bill Cosby (80, »Bill Cosby Show«) ist wegen schwerer sexueller Nötigung in drei Fällen verurteilt worden und könnte den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen. Sein Anwalt hat angekündigt, in Berufung zu gehen. Vor dem Gericht in Pennsylvania wurden Vorfälle des Jahres 2004 verhandelt. Laut Urteil der Jury hatte Cosby die damals 31jährige Universitätsangestellte Andrea Constand mit Tabletten betäubt und dann sexuell genötigt. Der Entertainer blieb gegen eine Million Dollar Kaution auf freiem Fuß, darf aber sein Anwesen nicht verlassen. Er bezeichnete den Sex mit Constand immer als einvernehmlich. Wenige Monate nach den Vorfällen erhielt die Klägerin von ihm in einer außergerichtlichen Einigung mehr als drei Millionen Dollar. In den vergangenen Monaten haben mehr als 50 Frauen Cosby öffentlich sexuelle Belästigung vorgeworfen, die meisten Fälle sind verjährt. (dpa/jW)