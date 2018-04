Nachschlag: Sendepause

Nur ein Kanal ignorierte das Treffen der beiden Staatschefs: KCTV Foto: Screenshot youtube

Historisches Gipfeltreffen auf der koreanischen Halbinsel. Alle relevanten Fernsehsender der Welt schalten um nach Panmunjom, um den Händedruck zwischen Moon Jae In und Kim Jong Un zu übertragen. Um 9.30 Uhr Ortszeit laufen dieselben Bilder bei der BBC aus London, bei CCTV 4 aus Beijing, bei KBS aus Seoul und bei NHK aus Tokio. In Deutschland ist es da noch mitten in der Nacht, und da die Mattscheibe zu so einer Zeit auf den meisten Kanälen mit Dauerwerbesendungen oder irgendwelchen vorproduzierten Dokus besetzt ist, muss man ziemlich lange suchen, bis man die Bilder findet. Aber noch jemandem ist es viel zu früh. Das nordkoreanische Staatsfernsehen KCTV hat erst um 14.30 Uhr Sendebeginn. Warum sollte man das ändern, nur weil der respektierte oberste Führer dem Chef des südkoreanischen Marionettenregimes die Hand gibt? Also sendet KCTV das Testbild – zum Erstaunen mancher Zuschauer, die das sogar eigens als Video auf Youtube stellen. (scha)

