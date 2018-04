Der Chefkommentator

Der sogenannte Hardliner zu Hause, 1983 mit Zigarre am Schreibtisch in Berlin Foto: picture alliance / ZB

Sein voller Name sagt etwas über seine Herkunft: Karl-Eduard Richard Arthur Gerhard von Schnitzler. Er wurde am 28. April 1918 in Berlin geboren. Als Kind schaukelte er schon mal auf den Knien des Kölner Oberbürgermeisters Konrad Adenauer, wenn dieser als Präsident des Preußischen Staatsrats in Berlin weilte und dabei auch seinen Papa besuchte, den Legationsrat Julius Eduard von Schnitzler. Der hatte dem Kaiser als Diplomat in Rom und China gedient und war dafür 1913 geadelt worden.

Die Familie besaß eine hochherrschaftliche Villa im vornehmen Stadtteil Dahlem. Tante Hedwig, die eine Tochter des Lokomotivenkönigs Borsig war, wohnte sogar in einem richtigen Schloss. Er selber habe jedoch nie ein Schloss besessen, dementierte Schnitzler später Legenden, die über ihn verbreitet worden waren. Und überraschte in seiner 1989 erschienenen Autobiographie mit der Information, dass seine Urgroßmutter, die mit dem Magensalzfabrikanten Bullrich verheiratet war, vom Kronprinzen Friedrich Wilhelm geschwängert worden sei, bevor dieser 1888 gekrönt wurde.

Demnach wäre Schnitzler der illegitime Urenkel von Kaiser Friedrich III. Für einen proletarischen Kämpfer eine untypische Ausgangslage. Schnitzler ging in Bad Godesberg aufs Internat, studierte anschließend Medizin, schloss sich 1938 der illegalen KPD an und wurde Kaufmann mit eigener Speditionsfirma. 1940 folgte die Einberufung zur Wehrmacht, 1943 nahm er in Frankreich Verbindung zur Résistance auf, wurde 1944 verhaftet, konnte aus der Untersuchungshaft fliehen und nahm die illegale Arbeit unter deutschen Soldaten auf, bis er 1944 in britische Kriegsgefangenschaft kam und noch im Krieg für die BBC zu arbeiten begann.

Nach Deutschland zurückgekehrt, arbeitete er im neuen Nordwestdeutschen Rundfunk (NWDR), den die britische Besatzungsmacht aufbaute, zuerst in Hamburg und ab 1946 im Kölner Studio, das er mit Peter von Zahn gründete. Zeitweilig war er auch dessen Intendant – bis er 1947 wegen seiner Kontakte zur KPD und deren Vorsitzenden Max Reimann entlassen wurde. Nun ging er in die Sowjetische Besatzungszone und arbeitete als Reporter, Moderator und Kommentator beim Berliner Rundfunk und beim Deutschlandsender und wurde schließlich Chefkommentator. Er schrieb für Zeitungen und drehte für das Fernsehen zahlreiche Reportagen aus der Sowjetunion, Ungarn, dem Nahen Osten und natürlich der DDR.

Schnitzler begriff sich als Klassenkämpfer, in vorderster Front im Kalten Krieg, an der Grenzlinie zweier sich feindlich gegenüberstehender politischer Systeme. Berühmt wurde er mit seiner Fernsehreihe »Der schwarze Kanal«. Die Sendung wurde zum Symbol für den Medienkrieg zwischen den beiden deutschen Nachkriegsstaaten und prägte das Bild vom propagandistischen Hardliner Schnitzler.

Schon bei der ersten Ausstrahlung am 21. März 1960 hatte er klargestellt: »Der Schwarze Kanal, den wir meinen, meine lieben Damen und Herren, führt Unflat und Abwässer, aber statt auf Rieselfelder zu fließen, wie es eigentlich sein müsste, ergießt er sich Tag für Tag in Hunderttausende westdeutsche und Westberliner Haushalte. Es ist der Kanal, auf welchem das westdeutsche Fernsehen sein Programm ausstrahlt: Der Schwarze Kanal. Und ihm werden wir uns von heute an jeden Montag zu dieser Stunde widmen, als Kläranlage gewissermaßen.«

Schnitzler war ein begabter Rhetoriker, der einen beißend sarkastischen, aber immer politischen Stil entwickelte, mit dem er die Verhältnisse im kapitalistischen Westdeutschland erläuterte. Und das aus einer zutiefst persönlichen und dennoch allzeit parteilichen Sicht. Als scharfer Analytiker klopfte er in seiner Sendung die unterschiedlichen »Botschaften« des bundesdeutschen Fernsehens auf ihre manipulative Funktion ab und systematisierte sie, indem er sie in die Sprache und den Geist des Kalten Krieges zurückübersetzte. Nicht ohne Wirkung! Wahrscheinlich hatte er im Westen sogar mehr Zuschauer als im Osten.

Sein Feindbild war eindimensional. Für ihn duldete die politische Auseinandersetzung keine Differenzierungen, und wo die Zusammenhänge sich nicht von selbst herstellen wollten, half er auch schon mal mit dem ideologischen Holzhammer nach. Das veranlasste Uwe Johnson 1961/62 in seinen Kritiken zum »5. Kanal« zu der Bemerkung, Schnitzler verfüge über die Fähigkeit, seine Zuschauer zu veranlassen, auch noch an unbestreitbaren Tatsachen zu zweifeln, wenn er sie begründe. Doch die Propaganda, wie Schnitzler als Mitarbeiter beim deutschsprachigen Dienst der BBC im Kampf gegen die Nazis gelernt hatte, lebt von der Prägnanz, die auf Vereinfachung beruht. Insofern war er der Mann für die groben Pinselstriche, Grautöne waren nicht seine Sache: »Informationspolitik ist Klassenpolitik«, beschrieb der Chefkommentator sein Berufsverständnis.

Jeden Montag zwischen Abendfilm und »Aktueller Kamera«, insgesamt 1.519mal, zog der Ostberliner »Kanalarbeiter« gegen Imperialisten und Revanchisten zu Felde, nahm den Adenauer-Staat und den Revisionismus der SPD ins Visier, schoss mit Worten wie mit Pfeilen über die innerdeutsche Grenze. Niemand konnte die Buchstaben »B-R-D« so verächtlich aussprechen wie er, im Westen nannte man ihn »den rassigsten Pitbull im journalistischen Zwinger des SED-Regimes«. Durch solche Aussagen oder auch durch die Bezeichnung »Sudel- Ede« fühlte sich »Kled«, wie ihn seine Freunde nannten, bestätigt, ja belobigt.

Am 30. Oktober 1989 erklang zum letzten Mal die verfremdete Vorspannmelodie »Von der Maas bis an die Memel«. Dann erklärte Schnitzler: »Diese Sendung heute wird – nach fast 30 Jahren – die kürzeste sein. Nämlich die letzte … Doch der Klassenkampf geht weiter.«

Auch nach dem Ende der DDR war er in Talkshows zu sehen. Das waren mutige Auftritte, aber sie waren auch von grotesker Tragik. Da vertrat ein sichtlich gealterter Mann weiterhin seinen Standpunkt mit Härte, Konsequenz und Unbeugsamkeit. Er wusste genau, dass er in Brüll- und Pöbelshows den Watschenmann spielen sollte und bereitete sich sorgfältig darauf vor, bis hin zu den roten Socken und der farblich passenden Krawatte. Die Attacken der meist smarten Moderatoren parierte er mit harten argumentativen Gegenschlägen, da war er unerschütterlich.

Man muss Karl-Eduard von Schnitzler nicht besonders mögen, aber bei aller Kritik verdient er doch großen Respekt. Er starb am 20. September 2001 im Alter von 83 Jahren.