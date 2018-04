Ghost-Track

Musik wie ein Roman: Ein flüchtiger, berühmter Schlagzeuger testet einen Synthesizer anonym in Paris Foto: Grönland

Was für eine Geschichte! Nach verschiedenen Umzügen und Umbesetzungen war die Band Deutsch Amerikanische Freundschaft (DAF) Anfang der 1980er Jahre nur noch das Duo von Sänger Gabi Delgado und Schlagzeuger Robert Görl. Im Zuge der Neuen Deutschen Welle hatten sie 1981 plötzlich großen Erfolg. Sie haben ihn nicht verkraftet und trennten sich 1982 zum ersten Mal.

Insbesondere Görl wurde dadurch in eine Sinnkrise gestürzt. Er ging nach New York und studierte bei der berühmten Stella Adler Theater. Kurz bevor er als Schauspieler arbeiten kann, wird er ausgewiesen, weil er nur ein Touristenvisum hat. Als er in die BRD einreisen will, stellt die Polizei fest, dass er seit Jahren fahnenflüchtig ist. Er darf das Land nicht mehr verlassen und soll sich bei der Armee melden, um endlich seinen Wehrdienst abzuleisten. Doch Görl haut ab nach Paris, obwohl er kein Französisch spricht. Er lebt dort in einem Zimmer in einer Pension und probiert den neuen Synthesizer ESQ-1 der Firma Ensoniq aus, indem er Tapes aufnimmt.

Nach einem halben Jahr traut er sich nach München zurück. Er stellt fest, dass die Bundeswehr ihn in Ruhe lässt. Wegen der Pariser Tapes nimmt er Kontakt auf mit Daniel Miller vom Label Mute, auf dem auch DAF erschienen waren. Miller ist angetan und verspricht die Hilfe des Beatles-Produzenten George Martin. Bevor es in London losgeht, besucht Görl seinen Bruder nahe München. Auf dem Rückweg ist die Fahrbahn eisglatt. Görl knallt mit dem Auto gegen einen Baum und überlebt knapp. Er liegt ein halbes Jahr im Krankenhaus. Als er rauskommt, haben Freunde seine Wohnung ausgeräumt, da sie dachten, er sei tot. Daraufhin geht er nach Thailand ins Kloster. Als er 1992 zurückkommt, ist Techno ganz groß und er wird DJ. Die Vorstudien dazu sind seine Pariser Tapes, die nun veröffentlicht sind. Sie lagen die ganze Zeit in einem Koffer in der Scheune seines Bruders. Die Lieder heißen »Part 1«, Part 2«, »Part 3«, »Part 4«, »Part 5«, das letzte aber ist der »Ghost Track«. (jW)