Geben alles frei: Die Nerven Foto: David Spaeth

Das Simple. Die Gitarre. Das Schlagzeug. Das Ernste. »Eine Lüge. Neue Wellen. Neue Narben. Selbe Stellen.« Das erste Lied auf »Fake«, dem neuen, vierten Album von Die Nerven. Es geht nicht voran in der Popmusik, es geht nicht voran in der Gesellschaft. Hi-Hi-Hilfe! Die Nerven aus Stuttgart machen die Musik dazu: Indierock, sound­pathetisch aufgeklärt, mit lakonischen Texten. Songs, mächtig wie Felsen. Unverrückbar, gefeiert mit donnernden Gitarren und Drums. Aber kann man mit Felsen reden? Man kann von ihnen runter schauen, auf das Elend. Und dazu hört man den Wind, manchmal.

Vor knapp zwei Wochen schrieben Markus Metz und Georg Seeßlen in dieser Zeitung, dass Pop früher »ein Synonym für das Fortschrittliche in den kapitalistischen Demokratien« gewesen sei, »der beste, vielleicht der einzige Grund für viele, kein Kommunist zu werden«. Weil es Spaß macht, Neues und Wildes zu konsumieren. Das ist vorbei, Konsum macht heute oft nur noch ein schlechtes Gewissen, wenn man nicht schon völlig abgestumpft ist. Und dann kriegt man auch nicht mehr viel für sein Geld.

Was man kriegt, macht blöd: »Skandinavisches Design und Depressionen / Musik, Mode, Millionen / mein Style wurde mir auf Amazon empfohlen«. Doch die Kommunisten werden nicht mehr. Womit beschäftigen die sich derzeit? »Frei« heißt das dritte Lied auf »Fake«. »Lass alles los, gib alles frei, nichts bleibt«. Könnte das vielleicht das Programm einer neuen linken Bewegung sein? Neue Geschichten schreiben, statt immer nur stolz auf die alten sein. Doch da passiert nicht viel, ähnlich wie beim unterklassigen Traditionsklub im Fußball: Der Ruhm ist schön, aber egal, du musst ein Tor mehr schießen als der Gegner – und zwar jetzt.

»Die Zeit früher verlief nicht so schnell / und das Licht war früher nicht so hell« singen die Nerven gegen die Nostalgie. Sie haben auch einen guten Tip für alle Deprimierten im Esoterikgeschäft: »Finde niemals zu dir selbst!« Denn was will man bei sich, in sich, mit sich? Es geht doch immer um die anderen: Was machen die mit dir und du mit ihnen? Da spielt die Musik.

»Du kannst doch nicht allein die Welt retten« singen Kafvka aus Berlin im ersten Lied auf ihrem zweiten Album »2084«. Grundkurs linker Aktivismus, angemeldet mit den Worten »Hallo, hallo Welt!«. Gespielt als Rap-Metal-Crossover, wie in den frühen 90ern. Doch Kafvka haben noch andere Traditionslinien zu bieten. 2016 gab es von ihnen eine Modernisierung des »Rauch-Haus-Songs« von Ton Steine Scherben, mit einem neuem Text versehen, der die Gentrifizierung anklagt: »Und die Leute im sanierten Haus rufen: Ihr kriegt uns hier nicht raus! Das ist jetzt unser Haus, schmeißt doch endlich alle ohne Cash aus Kreuzberg raus!«

Kafvkas Metalrap ist nicht besonders originell, aber ohrwurmfreundlich verpackt. Aufgrund des Stils können sie da viel Text unterbringen, den man sich wiederum auf Grund der Bumm-Zack-Boing-Ästhetik des Stils auch gut merken kann. »Trump oder Twitter, was war zuerst?« fragen sie im »Hallo Welt«-Song und reimen »Paradies – Paradas – Paramilitär / komm wir machen die Welt kaputt / sagt irgendwer und alle so: yeah!« So läuft es doch, oder?

Um noch einmal ein Fußballgleichnis zu bemühen: Kafvka haben den berühmten Zug zum Tor, Hauptsache, es fällt, einerlei, wie es aussieht. Refrains, wie »Ich will einen Chip in meinem Kopf«, »Bitte bitte gib mir Wi-Fi«, oder »Fick dein wir-sind das Volk-Geschrei«, sind jetzt nicht das »schöne Spiel«, für das die brasilianische Nationalmannschaft bis in die 1990er Jahre berühmt war, aber sie scoren im Gehirn, einfache Hits, ohne Zauberei. Gut ist auch folgender Kafvka-Text: »Groß in der Kleinstadt / klein in der Großstadt / was willst du tun / wenn plötzlich keiner mehr Koks hat?«

Das ist genau die Ausgangsbasis für Isolation Berlin, die ihr neues, zweites Album gleich »Vergifte dich« genannt haben. Sehr ironisch und sehr melancholisch – die berühmten zwei Seiten der Coolness. Gilt auch für die Musik, die ist irgendwie sympathisch-clownesk folkrockhaft, vielleicht wie die Kinks Anfang der 70er. Von der Stimmung her könnte es aber auch ein von Rick Rubin abgerüsteter André Heller sein. Leidend bis dort hinaus, mit Nietzsche und Rauschgift (im Titellied) und solchen Liebesleidweisheiten wie »Vergeben heißt nicht vergessen«, aber es bleibt gewitzt, sonst wäre es unerträglich: »Wenn ich eins hasse, dann ist das mein Leben / Wenn ich eins hasse, dann ist das mein Zustand / und wenn ich noch was hasse, dann ist es dieser Hass«. Neueste Linke, aufgepasst, das sind die Probleme!

Das literarisch Interessanteste ist hier eine Mordphantasie (»Melchiors Traum«), das einprägsamste Liebeslied kommt aus dem Physikunterricht (»Antimaterie«). Man kann diese Platte sehr gut durchhören, was in der fragmentarisierten Youtubewelt schon bemerkenswert ist. Mit den Alben von den Nerven und Kafvka ist das nicht zu schaffen. Aber in deren Liedern gibt es teilweise dramaturgische Breaks, freie Flächen, die mit Bedeutung und Text gefüllt werden, während im Hintergrund der Rhythmus läuft. Am schönsten bei den Nerven im Song »Dunst«, der sich anhört wie einer von den Doors. Da geht es erst mal um Verzweiflung vor den Automaten in einer Spielhalle, aber im Kern um das utopiefreundliche, optimistische Programm gelungener politischer Agitation: »Ich komm zurück in einer anderen Stimmung / vielleicht bedrückt / vielleicht verrückt / vielleicht entzückt / vielleicht nur Glück«.

Das alles ist drin, Genossen.