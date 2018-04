Korea erwartet historisches Treffen

Seoul. Die Staatschefs von Süd- und Nordkorea, Moon Jae In und Kim Jong Un, kommen am heutigen Freitag an der Grenze zwischen beiden Ländern zu ihrem ersten Gipfeltreffen zusammen. Aus Seoul verlautete, Moon werde Kim in der entmilitarisierten Zone treffen. Kim soll mit militärischen Ehren empfangen werden, bevor die Gespräche in der sogenannten Friedenshalle des Grenzorts Panmunjom beginnen. Kim wird der erste nordkoreanische Staatschef seit Kriegsende vor 65 Jahren sein, der südkoreanischen Boden betritt. Kim und Moon könnten über Wege zu einem möglichen Friedensabkommen beraten. Seit dem Ende des Koreakriegs besteht auf der Halbinsel lediglich ein Waffenstillstand, die beiden koreanischen Staaten befinden sich offiziell noch immer im Kriegszustand. (AFP/jW)