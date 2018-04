Haftbefehl gegen deutschen Journalisten in Türkei

Istanbul. Gegen einen Journalisten mit deutscher Staatsbürgerschaft ist in der Türkei Haftbefehl erlassen worden. Adil Demirci sei am Dienstag in Istanbul unter anderem wegen »Terrorpropaganda« in Untersuchungshaft genommen worden, erklärte seine Anwältin Gülhan Kaya und bestätigte damit einen Bericht der linken Nachrichtenagentur Etha. Demirci besitze sowohl die deutsche als auch die türkische Staatsbürgerschaft, sagte Kaya. Das Auswärtige Amt bestätigte am Mittwoch in Berlin, dass es zwar Kenntnis von der Untersuchungshaft habe, allerdings noch keine offizielle Bestätigung Ankaras und keine Begründung für die Verhaftung. (dpa/jW)