Gegen eigenes Recht

Protest gegen Menschenrechtsverletzungen Marokkos in der besetzten Westsahara, hier Ende 2010 gegen die gewaltsame Auflösung des Camps von Gdeim Izik vor dem Konsulat des Königreichs in Valencia/Spanien Foto: Kai Försterling/EPA

Am 25. April will der UN-Sicherheitsrat eine neue Resolution zum weiteren Vorgehen im Konflikt um die Westsahara verabschieden. Grundlage ist der Ende März vom zuständigen Gesandten der UNO, Altbundespräsident Horst Köhler, vorgelegte Jahresbericht. Seit 1991 drängen die Vereinten Nationen darauf, dass die Sahrauis, die Bevölkerung der Westsahara, einen Volksentscheid über ihren künftigen Status abhalten. Das aber wird von Marokko, das seit 1975 weite Teile der der ehemaligen spanischen Kolonie besetzt hat, bis heute verschleppt. Das Königreich betrachtet die Westsahara als eigenes Staatsgebiet. Dieser Anspruch wurde schon in den 1970er Jahren vom Internationalen Gerichtshof in Den Haag zurückgewiesen.

Unterdessen hat die EU sich am vergangenen Montag entschlossen, so rasch wie möglich ein neues Fischereiabkommen mit Marokko auszuhandeln. Damit fällt sie den UN in den Rücken. Es gibt nämlich ein Problem mit der alten, seit 2007 gültigen Übereinkunft: Am 27. Februar hatte der Europäische Gerichtshof (EuGH) geurteilt, dass ihr Gültigkeitsbereich lediglich die Gewässer Marokkos einschließt – nicht aber die der benachbarten Westsahara. Da die marokkanischen Fischbestände seit langem erschöpft sind, hatte Marokko den EU-Ländern bisher erlaubt, weiter südlich vor den Küsten der Westsahara zu fischen. Dass diese völkerrechtlich gar nicht zu Marokko gehört, hat der EuGH mit seinem Urteil bestätigt. 2016 hatte das Gericht in Luxemburg mit gleicher Argumentation bereits ein Handelsabkommen zwischen der EU und Marokko gekippt. Durch die jüngste Entscheidung ist also das Fischereiabkommen für die Fangflotten der EU de facto wertlos geworden.

Schon am 27. Februar hatten die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini und der marokkanische Außenminister Nasser Bourita die »strategische Partnerschaft« zwischen Rabat und Brüssel betont und erklärt, »die Zusammenarbeit im Bereich der Fischerei fortzusetzen« – auch mit Blick auf die Westsahara. Dabei hatte der EuGH in seiner Urteilsbegründung zum Freihandelsabkommen unmissverständlich klargestellt, dass die EU dafür das »Einverständnis der Bevölkerung der Westsahara« benötige. Das hat sie aber offensichtlich nicht. Schließlich war es die Organisation Frente Polisario (Volksfront zur Befreiung von Saguia el Hamra und Rio de Oro) selbst, die gegen das Handelsabkommen geklagt hatte. Sie wird von zahlreichen Ländern und auch der UNO als Vertretung der Sahraui anerkannt. Gleichwohl will die EU aus Rücksicht auf Marokko nicht mit ihr reden.

»Anstatt das EuGH-Urteil zu nutzen, auf das marokkanische Königshaus einzuwirken, über das längst überfällige Referendum einen Ausweg aus dem kolonialen Abenteuer zu finden, suchen EU-Kommission und -Mitgliedsstaaten nach Mitteln und Wegen, das Urteil zu umgehen. Dies zeigt deutlich, wie sehr sich die europäischen Regierungen von den Prinzipien des Völkerrechts und der Universalität der Menschenrechte entfernt haben«, resümiert Axel Goldau von der Hilfsorganisation Western Sahara Ressource Watch das Vorgehen der EU. Frente Polisario warnte die Mitgliedstaaten vor den juristischen Konsequenzen, sollten sie weiter die eigene Rechtsprechung ignorieren.

Das Vorgehen der EU ist um so bestürzender, als sich in den letzten Wochen einmal mehr durch Kriegsdrohungen Marokkos gegenüber der Polisario die Gefährlichkeit des Westsahara-Konflikts erwiesen hat: So war in marokkanischen Medien von einer Mobilmachung die Rede. Das Königreich rief »F-16«-Kampfflugzeuge zurück, mit denen es sich am Massaker Saudi-Arabiens im Jemen beteiligte. Stein des Anstoßes sind Bauarbeiten in dem Wüstenflecken Bir Lahlou, in dem die Polisario am 27. Februar 1976 die Demokratische Arabische Republik Sahara (DARS) gegründet hatte. Dort sollen Regierungsgebäude für die DARS entstehen, was Marokko um jeden Preis verhindern will. Damit riskiert das Königreich auch eine Konfrontation mit Algerien, das die Polisario unterstützt und auf dessen Staatsgebiet sich Flüchtlingslager der Sahraui befinden.