Kim empfing CIA-Chef Pompeo in Nordkorea

Washington. US-Präsident Donald Trump hat das persönliche Treffen zwischen dem CIA-Chef und designierten Außenminister Michael Pompeo und dem Staatschef der Demokratischen Volksrepublik Korea, Kim Jong Un, offiziell bestätigt. Dieses fand laut Trump in der vergangenen Woche statt. Das Treffen in Nordkorea sei »sehr reibungslos verlaufen«, schrieb Trump am Mittwoch auf Twitter. Die Details eines Gipfeltreffens würden zurzeit ausgearbeitet. Als Termin für ein direktes Gespräch zwischen Trump und Kim war bislang Anfang Juni im Gespräch gewesen. Der geheimgehaltene Besuch war der höchstrangige Kontakt zwischen den USA und der DVRK seit fast zwei Jahrzehnten. Bei dem Treffen ging es darum, den geplanten Gipfel zwischen Trump und Kim vorzubereiten, wie Washington Post, New York Times und Fox News berichteten. (dpa/jW)