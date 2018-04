»Der neue Werbefeldzug der Bundeswehr«. Die Bundeswehrwerbung und ihre Propagandaaktionen. Vortrag und Diskussion mit Michael Schulze von Glaßer (DFG-VK). Heute, 18.4., 19 Uhr, VHS Essen, Burgplatz, Raum E.11 (Kleiner Saal), Essen. Veranstalter: Essener Friedensforum und VHS Essen

»Wirtschaftsverbrechen und andere Kleinigkeiten«. Von Kolonialismus bis Steuerflucht, immer werden Geld und andere materielle Güter von der Gemeinschaft weg hin zu einzelnen Personen oder Personengruppen transferiert. Lesung mit Gerd Bedszent heute, 18.4., 19 Uhr, Kulturzentrum Freiland, Café Haus zwei, Friedrich-Engels-Str. 22, Potsdam. Info: kurzlink.de/kleinigkeit

»Ist Russland schuld an der neuen Kriegsgefahr?« Hintergründe, aktuelle Situation und antirussische Stimmung. Diskussion mit Andrej Hunko, MdB Die Linke, sowie Milan Markez, Vorsitzender des Vereins Osten e. V. Heute, 18.4., 19.30 Uhr, Rosa Luxemburg-Saal im Karl-Liebknecht-Haus, Kleine Alexanderstr. 28, Berlin. Veranstalter: Die Linke. Berlin und Linksjugend Solid

»Schlag nach bei Marx – Entfremdung und Mystifikation (Warenfetisch)«. Vortrag von Gerhard Schäfer, Bremen, heute, 18.4., 18.30 Uhr, Paradox, Bernhardstr. 12, Bremen. Veranstalter: Marxistische Abendschule, Forum für Politik und Kultur e. V.

»Der Iran zwischen Kontinuität und Wandel«. Vortrag von Said Dudin am Donnerstag, 19.4., 17 Uhr, Seminarraum 7 im ND-Gebäude am Franz-Mehring-Platz 1, Berlin. Veranstalter: Mütter gegen den Krieg Berlin-Brandenburg