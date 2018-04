Neonazis warfen einen Molotow­cocktail auf das Haus von Pfarrer ­Wilfried Manneke: »Wir kriegen dich!« Foto: Julian Stratenschulte dpa/lni

Re: Jagd auf Vogeljäger

Kampf gegen den Vogelmord auf Malta

Allein in Europa werden etwa 100 Millionen Vögel pro Jahr gejagt, also ganz legal geschossen und gefangen. Dazu kommen 20 bis 40 Millionen Zugvögel, vor allem Finken und andere Singvögel, die gewildert werden. Mit großem Aufwand werden in Deutschland und anderen Ländern Mitteleuropas bedrohte Vogelarten geschützt, darunter zahllose Zugvögel. Doch gerade diese landen auf ihren Flugrouten zu Millionen in den Fallen südeuropäischer Jäger oder werden einfach abgeschossen. Hotspots der Vogeljagd sind die Küsten und Inseln des Mittelmeeres, wie Malta. Dagegen kämpfen Vogelschützer wie Axel Hirschfeld und Alexander Heyd. Aktivisten aus ganz Europa versuchen, Stieglitz, Turteltaube, Wespenbussard und Co. zu retten. Wer auf Malta auch ermordet wird, sind Journalisten, die zuviel wissen wollen – über Passverkäufe an kriminelle Magnaten zum Beispiel. Und Valletta ist »Kulturhauptstadt Europas«.

Arte, 19.40 Uhr

Das Schwarze Museum

Seit knapp zwei Jahren steht es im Zentrum von Washington, D.C.: Das »National Museum of African American History and Culture«. Allein im ersten Jahr kamen drei Millionen Besucher, um die Geschichte des Landes aus afroamerikanischer Sicht neu kennenzulernen. Eine Reise durch ein spektakuläres Museum und seine Ausstellungen.

Arte, 22.05 Uhr

Die Story

Wie Energiekonzerne den Klimawandel vertuschen – Die geheimen Machenschaften der Ölindustrie

Mit Donald Trump hat eine neue, alte Sicht auf den Klimawandel im Weißen Haus Einzug gehalten. Gute Zeiten für Ölfirmen wie Exxon, Shell und Chevron, die seit 60 Jahren im geheimen wissenschaftliche Studien und Kampagnen finanzieren, die den Klimawandel bis heute kleinreden. Neue Unterlagen beweisen: Den Firmen war schon seit 1957 klar, dass das Verbrennen fossiler Brennstoffe das Klima verändert.

WDR, 22.10 Uhr

Wir kriegen dich!

Pfarrer im Visier der Rechten

Ein Pfarrer wird bei Aachen von rechten Schlägern attackiert. Er ist dafür bekannt, dass er sich um Geflüchtete kümmert. In der Südheide wird ein Anschlag auf ein Pfarrhaus verübt. Doch der Priester will auch künftig gegen Neonazis kämpfen. Wird auch nötig sein.

3sat, 23.55 Uhr