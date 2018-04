Ach du liebe Zukunftsangst

Spricht das also alles gegen Kinder? Jan Bernhardt, Felix Meusel, Sarah Bonitz und Heidi Züger (v.l.n.r.) Foto: Theater Vorpommern

Manche Eltern haben sich ihre Kinder gewünscht, manche nicht, in der Regel heißt es, die Wunschkinder hätten es besser. Menschen mit nicht soviel Geld entscheiden sich eher für Kinder als Menschen mit mehr Geld, diese überlegen hin und her und denken an ihre Karrieren.

Lutz Hübner und Sarah Nemitz zeigen in ihrem Stück »Wunschkinder«, das am Samstag in Stralsund im Theater Vorpommern Premiere hatte, wie fremdbestimmt solcherlei Zukunftsangst sein kann. Und wie wenig das mit dem Kind, so es dann doch geboren werden sollte, zu tun hat. Dabei wird Spannung und Erkenntnis erzeugt, in dem zwei Paare dialektisch einander gegenüber gestellt werden.

Die eine Seite: Ein wohlsituiertes Elternpaar, dessen Sohn Marc (Felix Meusel) gerade Abitur gemacht hat und den sozialen Status sichern, wenn nicht gar verbessern soll. Der Vater bereut im Grunde noch immer, sich für ein Kind entschieden zu haben, denn man muss ewig dafür zahlen. Er findet Marc stinkend faul, weil er weiterhin im »Hotel Mama« wohnt. Die Mutter (köstlich überfürsorglich: Heidi Züger) findet ihr Leben unbefriedigend und kümmert sich übertrieben um Marc, der darauf passiv-aggressiv reagiert. Vom Vater beschimpft, von der Mutter bedrängt, flieht er in eine Liebesbeziehung mit Selma (Sarah Bonitz). Sie ist die Tochter der psychisch kranken Betriebsköchin Heidrun (beste Darstellerin des Abends, Melina von Gagern: großartig widersprüchlich). Heidrun wirkt wie ein Kind, um das sich Selma kümmern muss. Das ist die Gegenseite.

Diese Familienentwürfe sind diametral entgegengesetzt. Die Wohlsituierten haben ihren Sohn sorgfältig geplant, gehegt, gehätschelt und gegängelt. Die Köchin wurde vergewaltigt, schwanger und hat sich im letzten Moment, kurz vor der von der Familie angeratenen Abtreibung, für die Austragung des Kindes entschieden. Da sie Vollzeit arbeitet, lässt sie der Tochter genügend Freiheit zur Selbstentfaltung. Die Wohlsituierten pflegen eine ausgebrannt-lieblose traditionelle Versorgungsbeziehung (Vollverdiener und Hausfrau). Die Köchin lebt alleinerziehend mit ihrer Tochter.

Doch die Strukturen der Mutter-Kind-Beziehungen sind ähnlich. Beide Mütter bedürfen ihrer Kinder mehr als umgekehrt – für ihre eigenen Erwachsenenbedürfnisse, auch wenn sie vorgeben, die der Kinder ganz und gar erfüllt zu haben.

Spricht das also alles gegen Kinder?

Und dann ist Selma plötzlich schwanger von Marc. Sie soll das Kind sofort abtreiben. Doch sie will selbst entscheiden. Niemand soll dies für sie tun. Starke Szenen. Sehr lebendig gespielt. Ein Stück gegen das Durchplanen menschlicher Lebensumstände. Die Tochter der Köchin hat immer, der Sohn des Karrierevaters nie Verantwortung tragen müssen, ihr wurde viel, ihm nie etwas zugetraut. Diese Überspitzung geht nur in einer Komödie. Katalysator ist Selmas Mutter, die ihre Weisheit durch Verrücktheit maskiert.

Das Theater Vorpommern kämpft seit Jahren mit der Stadt- und Landesverwaltung um seine Existenz. Hier hat es mal wieder gezeigt, was es kann.