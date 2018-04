Rotlicht: Revisionismus

Feind, Erzfeind, Parteifreund. Karikatur zum Revisionismusstreit der SPD im Kladderadatsch, Dezember 1903 Foto: picture alliance/akg-images

Eine schöne Stelle im »Achtzehnten Brumaire« von Marx enthält einen Imperativ materialistischer Geschichtsbetrachtung: Der Historiker solle »in geschichtlichen Kämpfen die Phrasen und Einbildungen der Parteien von ihrem wirklichen Organismus und ihren wirklichen Interessen, ihre Vorstellung von ihrer Realität unterscheiden«. Natürlich wurde und wird dieser Hinweis überwiegend nicht beachtet – gerade auch von Historikern der Arbeiterbewegung. Die Besprechung des mit dem Namen Eduard Bernstein verbundenen klassischen antimarxistischen Revisionismus ist ein Beispiel für einen falschen theorie- bzw. ideologiezentrierten Zugang.

Bernstein trat 1896–98 mit einer Artikelserie über »Probleme des Sozialismus« in der Zeitschrift Die Neue Zeit hervor, 1899 schob er die Schrift »Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie« nach. Erkenntnistheoretisch vom damals modischen Neukantianismus ausgehend, relativierte er hier die Arbeits- und Mehrwerttheorie. Auch bestritt er eine absolute wie eine relative Verelendung der Arbeiterklasse; und durch Monopole, Kartelle und Trusts sah er die Krisengefahr als weitgehend gebannt an. Seine politische Konzeption vom friedlichen Hineinwachsen in den Sozialismus konzentriert sich in dem Diktum: »Dieses Ziel, was immer es sei, ist mir gar nichts, die Bewegung alles.«

Diese Positionen waren im Kern nicht neu; erst 1891 hatte der bayerische Sozialdemokrat Georg von Vollmar versucht, die Partei ganz auf »praktische Reformarbeit« festzulegen. Bernsteins Vorstoß erregte vor allem deshalb Aufsehen, weil hier das theoretische Selbstverständnis der Partei offen attackiert wurde. Wenig von dem, was Bernstein vortrug, hält einer Überprüfung stand. Er rechnete zum Beispiel damit, dass die Arbeiter via Aktienerwerb das Kapital »demokratisieren« würden. Eduard David, der sich vor allem mit Agrarfragen befasste, behauptete (wie Bernstein) steif und fest, dass Marxens Prognosen über den Untergang des bäuerlichen Kleinbetriebs und die Konzentrationsbewegung in der Landwirtschaft nicht zuträfen. Als er das schrieb, gab es in Deutschland etwa 5,6 Millionen landwirtschaftliche Betriebe. Heute sind es noch etwa 275.000. Viele revisionistische Diagnosen sind also ebenso wie das zugrundeliegende Material stark zeitspezifisch. Im Kern steht die merkwürdige Annahme, dass die vergleichsweise ruhige und erschütterungsfreie Entwicklung des Kapitalismus um 1900 der Normalfall sei. In diesen Jahren stiegen die Nominal- und Reallöhne an – zwar nicht stark und flächendeckend, aber doch im Durchschnitt. Eine »Arbeiteraristokratie« entstand. Zwischen 1896 und 1912 ging der Anteil der preußischen Staatsbürger, deren Einkommen weniger als 900 Mark im Jahr betrug, von 75 auf 52 Prozent zurück.

Die Revisionisten schufen sich mit den Sozialistischen Monatsheften 1897 ein eigenes Organ. Sie waren fortan als Fraktion präsent, aber weit davon entfernt, die Partei zu beherrschen. Franz Mehring erinnerte sich im Juni 1918 noch gut an die »siegreichen Schlachten gegen den ›Revisionismus‹« vor 1914. Später schlich sich eine Überbewertung des Revisionismus in die historische Erzählung ein. Sozialdemokratische Autoren behaupten unter Verweis auf Bernstein gerne, die SPD sei spätestens 1914 oder gar immer schon eine mit marxistischer Phraseologie getarnte »Reformpartei« gewesen; mit der KPD bzw. der SED verbundene Historiker erklärten den Umfall vom August 1914 häufig mit dem Einfluss der Revisionisten.

Der eigentliche Schrittmacher der Rechtsentwicklung geriet dabei fast ganz aus dem Blick. Das war die mit dem Parteiapparat eng verflochtene Gewerkschaftsbürokratie, die sich wenig oder gar nicht mit theoretischen Fragen befasste. Ihr Einfluss vor allem bewirkte, dass die SPD-Reichstagsfraktion auf den Pfad »praktischer Reformen« einschwenkte.