Frieden kann man sich abschminken

Lauf, die Riesenlauscher kommen! In »A Quiet Place« führt selbst der kleinste Laut ins Verderben Foto: Paramount Pictures

Dass das Landleben eine eher ruhige Angelegenheit sein soll, davon könnte man vielleicht schon gehört haben. In der SciFi-Monsterpastorale »A Quiet Place« vom bisher eher als TV-Darsteller (»The Office«) aufgefallenem John Krasinski jedoch wird der Zwang zur Stille auf seine terroristische Spitze getrieben. Ruhe ist darin zunächst unabdingbar, nur den Frieden, den kann man sich mal wieder abschminken. Die erzwungene Stille ist Folge nackten Terrors. Denn jede irgendwie auch nur entfernt auffällige akustische Regung wird von umherstreifenden, beutehungrigen und überdurchschnittlich geräuschempfindlichen Monstern unverzüglich mit dem Tode bestraft. Kein Wunder, dass »A Quiet Place« für einen Film seiner Art – letztlich ein grotesker Monsterfilm in bester B-Movie-Tradition – von der US-amerkanischen Kritik ziemlich euphorisch aufgenommen wurde. Die Sehnsucht nach Ruhe und Frieden, kurzum, nach dem stillen Örtchen, muss auch dort mittlerweile wieder sehr groß sein.

Wie so viele postapokalyptische Szenarien beginnt auch »Quiet Place« mit dem Ausräumen einer verlassenen Gemischtwarenhandlung auf dem Lande (hier Upstate New York). Wie oft hat das nicht – beispielsweise in der Zombieserie »The Walking Dead« – schon zu Tod und Verderben geführt? Allein der Umstand, dass all die schönen Waren unbeaufsichtigt im Regal zurückgelassen wurden, ist stets bereits Anlass zur Sorge genug und Anzeichen des Schlimmsten sowieso. Denn das Eigentum ist bekanntlich das Sittliche und umgekehrt. Allerdings verhält sich die marodierende Kleinfamilie – Vater, Mutter, Sohn und Tochter – am Tatort ihrer Selbstbedienung schon auffällig still. Nicht das kleinste Pillendöschen im Regal wird verschoben oder entnommen, ohne auf Geräuscharmut zu achten. Zudem läuft die Familie barfuß, obwohl Schuhe doch ohne weiteres zu haben und noch dazu gratis sind. Die Kleinfamilie ist penibel darauf bedacht, auf sehr leisen Sohlen zu schleichen und verständigt sich mit Gesten (Übersetzung in den Untertiteln), was nicht nur daran liegen kann, dass die Tochter taubstumm ist. Es verhält sich vielmehr umgekehrt. Gerade die alltägliche Vertrautheit mit der Gebärdensprache der Taubstummen scheint die Voraussetzung gewesen zu sein, dass diese Familie eine offensichtliche Ausnahme darstellt und eben nicht Beute der lauschend im Hintergrund lauernden Agenten der Katastrophe geworden ist und mithin in aller Ruhe am helllichten Tag marodieren kann.

Ihr pragmatisches Stillhalteabkommen ist ihre Überlebensstrategie. Was geschieht, wenn es gebrochen wird, erfährt der kleine Sohn am eigenen Leibe. Im Regal hat er eines dieser bei Bedarf nervtötend lärmenden Spielzeuge entdeckt. Der Vater (Krasinski selbst) verbietet ihm noch warnend die Batterien, während die taubstumme Tochter (Millicent Simmonds, selbst seit früher Kindheit taub) sie ihrem Bruder leichtsinnigerweise dennoch zusteckt. Sie hat ja keinen Begriff vom Lärm und seiner Gefährlichkeit, der an konkrete Erfahrung gekoppelt wäre. Beim Waldspaziergang zurück ins traute Heim geschieht dann das Unvermeidliche. Unversehens wird der kindliche Lärmverursacher zur Beute. Das Spielen sei das an sich Menschliche, behaupteten die Klassiker. Nun ja, das geht halt nicht immer gut aus.

Die Auflösung: Blinde, jedoch mit sehr guten und gewaltig großen Ohren ausgestattete Raubtieraliens haben die Erde zu ihren Jagdgründen gemacht und die Menschheit somit indirekt zum Schweigen verurteilt. Der Rest ergibt sich von selbst. Leider begeht der Film den Fehler, sein eigenes Schweigen regelmäßig zu brechen. Beispielsweise zeigt er die Monster, die, kaum sind sie sichtbar, naturgemäß ein wenig lächerlich ausfallen müssen – jeder Entomologe oder Meeresbiologe könnte mit phantasievolleren Gestalten aufwarten. Aber es geht natürlich gar nicht um die Monster. Es geht um das Familienleben in der Stille der Wildnis. Und wie man sich vorstellen kann, ist es nicht unbedingt leicht, eine absolute Ruhe zu bewahren, die nicht die des Grabes ist. Zu allem Überfluss ist die Mutter (Emily Blunt) ein weiteres Mal schwanger. Die Geburt eines Kindes ist bekanntlich keine allzu leise Angelegenheit. Nicht das Spiel, sondern das Erheben der Stimme ist das Menschliche, der Schmerzensschrei dabei das Elementare. Die Schwangerschaft ist ein natürlicher Countdown. Kommen die Wehen, sind die Tage gezählt.

Aber Emily Blunt findet eine Lösung. Die blinden Raubtiere werden sich noch umgucken, wenn sie sich mit einer jungen Mutter anlegen wollen. Naturgesetz: »Das Weibchen der Gattung ist tödlicher als das Männchen« (Kipling). Emily Blunt greift also zur Flinte, lädt kräftig durch, wie schon so viele Pionierfrauen vor ihr, und der B-Movie-Effekt erhält damit die quasi historische Durchschlagskraft, die ihm gebührt. Von neobiedermeierlicher Sehnsucht nach Stille kann da keine Rede sein.