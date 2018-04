Ludwig Lugmeier liest heute aus »Die Leben des Käpt’n Bilbo«, seinem »Faktenroman« über den legendären jüdischen Abenteurer, Maler und Schriftsteller Jack Bilbo (1907–1967), dessen Leben ein einziger Schelmenroman zwischen Armut und Boheme, zwischen Al Capone, antifaschistischem Kampf in Spanien und Käpt’n Bilbos Hafenspelunke in Westberlin war. Um 19 Uhr in der Kleistschule, Friedrich-Ebert-Str. 17, Potsdam. (jW)