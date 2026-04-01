Geringere Strafe für Angriff auf Studenten

Berlin. Nach einem Angriff auf einen proisraelischen Studenten vor einer Bar in Berlin hat der dafür Verurteilte nun in einem Berufungsprozess eine geringere Haftstrafe bekommen. Das Landgericht Berlin verringerte die Strafe für den heute 25jährigen am Montag zu einer Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren. Außerdem erkannte es hinter der Tat kein antisemitisches Motiv, was das Amtsgericht Tiergarten anders bewertet hatte. Der Angriff gegen Lahav Shapira ereignete sich Anfang Februar 2024. Dabei hatte der Täter nach Überzeugung der Justiz zweimal mit der Faust auf Shapira eingeschlagen und ihm dann ins Gesicht getreten. (AFP/jW)