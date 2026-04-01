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Aus: Ausgabe vom 14.04.2026, Seite 4 / Inland

Berlin: SPD-Kandidatin erklärt Rückzug

Berlin. Nach Berichten über ihren Wahlkampf trotz Krankmeldung verzichtet die SPD-Kandidatin für das Bürgermeisteramt im Berliner Bezirk Mitte, Uta Francisco dos Santos, auf ihre Kandidatur. »Aufgrund der medialen Kampagne zu meiner Person, an der vor allem rechte Medien beteiligt sind, ziehe ich meine Kandidatur für das Bezirksamt Mitte zurück«, ließ sie über ihren Anwalt erklären. Damit schütze sie ihre Familie und sich als Person. (dpa/jW)

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