Färöer haben neuen Regierungschef

Steffen Trumpf/dpa Nach den Wahlen im März haben die Faröer Inseln einen neuen Regierungschef (Tvoroyri, 8.3.2026)

Tórshavn. Der 29 Jahre alte konservative Politiker Beinir Johannesen wird neuer Regierungschef der Färöer. Das bestätigte Johannesen dem Nachrichtenportal Dagur.fo. Demnach will er sein Amt am 13. April antreten. Johannesen wird der jüngste Regierungschef in der Geschichte der nordatlantischen Inselgruppe und übernimmt das Amt von seinem Onkel, dem Sozialdemokraten Aksel V. Johannesen.

Am 26. März waren die Bewohner der Färöer dazu aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Johannesens konservative Partei Fólkaflokkurin ging mit 26,7 Prozent aller Stimmen als stärkste Kraft aus der Wahl hervor. Dem dänischen Sender DR zufolge will Johannesens Partei eine breite Koalitionsregierung mit der liberalen Sambandsflokkurin und der sozialdemokratischen Partei Javnaðarflokkurin bilden.

Zu Johannesens wichtigsten Themen im Wahlkampf zählten unter anderem der Bau von Wohnungen für junge Menschen sowie die Unabhängigkeit von Dänemark. Die Färöer mit ihren rund 54.000 Einwohnern sind – genau wie Grönland – weitgehend autonom, gehören aber offiziell zum Königreich Dänemark. (dpa/jW)