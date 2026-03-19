Rheinland-Pfalz: Umfrage deutet auf knappen Wahlausgang hin
Mainz. Wenige Tage vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz liegt die CDU nach einer neuen Umfrage weiter knapp vor der SPD. Nach einer Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Insa für Bild kommen die Christdemokraten auf eine Zustimmung von 28 Prozent. Die regierenden Sozialdemokraten kommen demnach auf 27 Prozent.
Damit zeichnet sich bei der Abstimmung an diesem Sonntag ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Einzug in die Mainzer Staatskanzlei ab. Bei der Landtagswahl 2021 hatte die SPD mit 35,7 Prozent noch weit vor der CDU mit 27,7 Prozent gelegen. In den Umfragen führte die Union dann lange mit großem Abstand, inzwischen ist der Vorsprung aber zusammengeschmolzen.
Die AfD kann laut der Insa-Umfrage mit 20 Prozent der Stimmen rechnen, die Grünen mit neun Prozent. Um den Einzug in den Landtag bangen müssen nach der Befragung die Freien Wähler und die Linke mit jeweils fünf Prozent. Die FDP, die aktuell noch in Mainz mitregiert, fällt demnach unter drei Prozent und würde damit auch diesem Landtag nicht mehr angehören. (dpa/jW)
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