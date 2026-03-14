Drohnenangriffe auf Pakistans Hauptstadt Islamabad

AP Photo/Barackatullah Popal Anwohner und Sicherheitskräfte untersuchen am Freitag morgen die Überreste eines Geschosses der pakistanischen Armee in Kabul

Islamabad. Die Spannungen zwischen Pakistan und Afghanistan haben sich nach gegenseitigen Angriffen verschärft. Am Rand der Hauptstadt Islamabad ist am frühen Abend (Ortszeit) eine Drohne in ein Gebäude eingeschlagen, bestätigten pakistanische »Sicherheitskreise« der dpa. Die Attacke habe einer Militäranlage gegolten. Zwei weitere Drohnen seien abgeschossen worden. Ein Anwohner sei verletzt worden.

Eine offizielle Bestätigung der Angriffe blieb zunächst aus. Nach Informationen des afghanischen Fernsehsenders Tolonews hatten afghanische Kämpfer den Angriff ausgeführt. Die pakistanische Zeitung Dawn zitierte namentlich nicht genannte Quellen, nach denen die Drohnen möglicherweise von Afghanistan aus gestartet wurden. Erst am Morgen hatte das afghanische Verteidigungsministerium von Drohnenangriffen auf Militärziele in Pakistan berichtet.

In der vergangenen Nacht hatte Pakistans Luftwaffe Ziele im Landesinneren Afghanistans angegriffen. Laut der UN-Hilfsmission in Afghanistan (Unama) kam es zu mehreren Opfern. Mindestens vier Zivilisten seien bei Angriffen auf die Hauptstadt Kabul getötet und 14 weitere verletzt worden, teilte Unama auf der Plattform X mit.

Die Luftangriffe markieren eine erneute Eskalation des Konflikts, der sich zuletzt auf die Grenzregionen der Länder beschränkt hatte. Die Kämpfe waren Ende Februar ausgebrochen. Islamabad wirft der afghanischen Taliban-Regierung in Kabul vor, Fundamentalisten zu beherbergen, die in Pakistan Terroranschläge verüben. Kabul weist dies zurück. (dpa/jW)