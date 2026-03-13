Nepal: Wahlbehörde bestätigt Sieg von Shah
Kathmandu. In Nepal hat die Wahlbehörde den klaren Sieg des 35jährigen früheren Rappers und Exbürgermeisters Balendra Shah bei der Parlamentswahl bekanntgegeben. Wie die Behörde am Donnerstag nach Auszählung aller Stimmen mitteilte, errang Shahs Partei Rastriya Swatantra Party (RSP) 182 der 275 Sitze im Abgeordnetenhaus und damit die absolute Mehrheit. Damit steht der Wahl Shahs zum Regierungschef durch die Parlamentskammer nichts mehr im Wege.
Die Nepalesische Kongresspartei (Nepali Congress), die bisher stärkste Kraft im Abgeordnetenhaus war, landete weit abgeschlagen mit 38 Mandaten auf dem zweiten Platz. Dahinter folgen mit 25 Sitzen die Marxisten des vierfachen Regierungschefs K.P. Sharma Oli. Sha besiegte Oli auch im Rennen um ein Direktmandat in dessen Wahlkreis, wie die Wahlbehörde bereits am Samstag mitgeteilt hatte.
Die Wahl am Donnerstag vergangener Woche hatte sechs Monate nach dem Sturz der von Oli angeführten Regierung durch mutmaßlich von den USA unterstützten Massenproteste stattgefunden. (AFP/jW)
