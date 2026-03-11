Australien schickt Aufklärer, Raketen und Soldaten in Golfregion
Canberra. Die australische Regierung entsendet auf Bitte der Vereinigten Arabischen Emirate ein militärisches Aufklärungsflugzeug vom Typ Boeing E-7A »Wedgetail«, Luft-Luft-Raketen und rund 85 Soldaten in das Gebiet am Golf. Ziel sei es, das Land gegen Gegenangriffe der von Israel und den USA attackierten Islamischen Republik Iran zu unterstützen, erklärte Ministerpräsident Anthony Albanese am Dienstag in Canberra. Albanese sagte, der Einsatz diene ausschließlich der Verteidigung und dem Schutz australischer Staatsbürger in der Region. Der Einsatz ist zunächst auf vier Wochen angelegt. Die Regierung begründete den Schritt auch mit den vielen Australiern in der Region: Rund 115.000 hielten sich dort laut dem Verteidigungsministerium zu Beginn des Kriegs gegen den Iran auf, etwa 24.000 davon in den Emiraten. (dpa/jW)
