Razzien bei rechtem »Schelm«-Verlag

Potsdam. Ermittler haben am Mittwoch morgen in mehreren Bundesländern sowie in Polen und Spanien Räumlichkeiten durchsucht, die mit dem Neonaziverlag »Der Schelm« in Verbindung stehen sollen. Das berichtete der Rundfunk Berlin-Brandenburg. In Polen soll per Amtshilfe eine Druckerei und in Spanien eine Lagerhalle sowie Privat- und Firmenräume durchsucht worden sein, die einem brandenburgischen Neonazi und seiner Frau zuzuordnen seien. Der Verlag wird von den Behörden als verbotene kriminelle Vereinigung eingestuft. Bereits 2020 hatte es große Razzien gegeben. 2024 wurden mehrere Verlagsmitarbeiter verurteilt. Der mutmaßliche Gründer und mehrfach verurteilte Neonazi Adrian Preißinger hatte sich vor Jahren offenbar ins Ausland abgesetzt. (jW)