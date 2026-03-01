Veranstaltungen
»Gedenken an der Lichtenberger Blutmauer«. Gedenken an aufständische Sozialisten vom März 1919, die an der »Blutmauer« im heutigen Rathauspark Lichtenberg standrechtlich erschossen wurden. Freitag, 13.3., 16 Uhr, Ort: »Blutmauer«. Der Zugang befindet sich in der Möllendorffstraße gegenüber der Deutschmeisterstraße in Berlin. Veranstalter : VVN-BdA Lichtenberg in Kooperation mit Die Linke
»Den Frieden und das internationale Recht verteidigen!« Kuba-Solidaritätsabend und Informationsveranstaltung. Ein Referent der kubanischen Botschaft wird über US-Blockade, aktuelle Entwicklungen und den Einsatz für Frieden und Souveränität sprechen. Freitag, 13.3., 19 Uhr, Ort: Zielona Góra, Grünberger Str. 73, Berlin. Veranstalter: Cuba Sí
»Der Friedhof der Märzgefallenen als Vorschule der Revolution«. Führung zu unbekannten Versammlungsorten der Anarchisten in der Weimarer Republik und zum Friedhof der Märzgefallenen. Sonnabend, 14.3., 13 Uhr. Treffpunkt: Vor dem Haus der Demokratie und Menschenrechte, Greifswalder Str. 4, Berlin. Veranstalter: Gustav-Landauer-Initiative
links & bündig gegen rechte Bünde
