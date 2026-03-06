Portugiesischer Starautor Lobo Antunes mit 83 Jahren verstorben

Erwin Elsner/dpa 31 Romane verfasste Antunes im Laufe seines Lebens

Lissabon. António Lobo Antunes, einer der wichtigsten portugiesischen Autoren der Gegenwart, ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Das bestätigte die Verlagsgruppe Leya auf Anfrage. Zu Leya gehört der Verlag Dom Quixote, der zahlreiche seiner Werke herausbrachte. Lobo Antunes sei »ein Autor von Romanen, die für immer in der Erinnerung seiner Leser und Fans bleiben werden«, schrieb Leya in einer Mitteilung.

Antunes, der lange als Psychiater arbeitete und zunächst nur in seiner knappen Freizeit schreiben konnte, wurde als Autor international mit »Der Judaskuss« bekannt. Später war er etwa mit »Fado Alexandrino« und »Das Handbuch der Inquisitoren« erfolgreich.

Lobo Antunes war ein außerordentlich produktiver Schriftsteller, der bis zu seinem 80. Geburtstag 37 Bücher veröffentlicht hatte, davon 31 Romane. Seine Werke wurden in Dutzende Sprachen übersetzt. Sie zeichnen sich durch einen unverwechselbaren Stil aus und sind kunstvoll, komplex und zuweilen labyrinthisch gestaltet, mit häufigen Wechseln der Perspektiven und Zeitebenen. (dpa/jW)