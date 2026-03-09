Gegründet 1947 Montag, 9. März 2026, Nr. 57
»Wie Lichter in der Nacht. Menschen, die die Welt verändern«. Lesung mit Jürgen Grässlin, Sprecher des Bundesvorstands der DFG-VK. Für sein Buch sprach der Autor mit Margot Käßmann, Gerhard Trabert, Vandana Shiva und anderen. Dienstag, 10.3., 19 Uhr. Ort: VHS, Münsterplatz 15, Schwäbisch-Gmünd. Veranstalter: Friedenswerkstatt Mutlangen

»Ein Glück heißt Akkordeon«. Liederabend mit Gina Pietsch und Frauke Pietsch anlässlich des 100. Geburtstags der 2021 verstorbenen Antifaschistin Esther Bejarano. Mittwoch, 11.3., 19 Uhr. Ort und Veranstalter: Galerie 100, Konrad-Wolf-Str. 99, Berlin

»Mit Sicherheit zum Polizeistaat?« Podiumsdiskussion mit Journalist Marco Santos und Rico Gebhardt, innenpolitischer Sprecher der Linksfraktion Sachsen. Die Novellierung des Polizeivollzugsdienstgesetzes ist das wohl komplexeste Vorhaben, mit dem sich der Sächsische Landtag in der ersten Jahreshälfte befasst. Mittwoch, 11.3., 18 Uhr. Ort: Café Clara, Innere Schneeberger Str. 17, Zwickau. Veranstalter: Linksfraktion Sachsen

