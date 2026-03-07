Kreuzworträtsel
Unter den Einsenderinnen und Einsendern des richtigen Lösungsworts bis kommenden Mittwoch an junge Welt, Torstr. 6, 10119 Berlin, per E- Mail an redaktion@jungewelt.de oder unter jungewelt.de/wochenendraetsel verlosen wir zweimal das Buch: »Vom Kämpfen und Schreiben. Tagebuch eines Romans« von Carla Berling, erschienen bei Kulturmaschinen.
Das »Buch der Wolken« von Chloe Aridjis, erschienen bei Edition Nautilus, haben gewonnen: Maria Sueli Cadengue Spatzek aus Speyer und Ekkehard Skoring aus Berlin.
Teilnahmebedingungen: Ihre Daten werden ausschließlich zur Bearbeitung der Verlosung genutzt. Sie werden nach einer Woche wieder gelöscht, die der Gewinnerinnen und Gewinner nach drei Monaten. Mit der Teilnahme erklären Sie sich im Falle eines Gewinnes mit der Veröffentlichung Ihres Namens und Wohnortes in der Tageszeitung junge Welt (Print- und Onlineausgabe) einverstanden. Bitte beachten Sie, dass Prämien nur verschickt werden können, wenn eine Postadresse angegeben ist. In Ausnahmefällen kann eine Prämie nicht mehr verfügbar sein. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
links & bündig gegen rechte Bünde
