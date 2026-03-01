Telekom kooperiert in Europa mit »Starlink«

Frankfurt am Main. Die Deutsche Telekom bietet künftig auch in Europa Mobilfunkverbindungen über »Starlink«-Satelliten an, teilte der Bonner Konzern am Montag mit. Mit Hilfe der Technologie »Direct-to-Device« ‌können moderne Smartphones Daten- und Sprachverbindungen zu ​Satelliten herstellen, wenn der Kontakt zu Mobilfunkmasten fehlt. In den USA kooperiert die ‌Telekom-Tochter T-Mobile bereits mit der Satellitenfirma des ‌Techmilliardärs Elon ‌Musk. (Reuters/jW)