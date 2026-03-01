Iran: SPD warnt vor Massenflucht

Berlin. Die SPD im Bundestag hat angesichts der militärischen Eskalation im Nahen Osten vor einer neuen Flüchtlingswelle nach Deutschland und Europa gewarnt. »Jeder Nahostkrieg in der Geschichte hat große Fluchtbewegungen mit sich gebracht, Irak, Syrien, Libyen«, sagte der außenpolitische Sprecher der SPD, Adis Ahmetovic, am Montag dem Stern. Es könne »Millionen von Menschen« geben, die nach Europa fliehen. »Sind wir bereit für einen neuen ›Wir schaffen das‹-Moment? Ich glaube nicht«, fügte er hinzu. Es sei gut, dass Irans »Oberster Führer« Ali Khamenei, der das Land an den Abgrund geführt habe, Geschichte sei, so der SPD-Politiker. Aber »bei aller Euphorie« müsse man »auch die Gefahren im Blick behalten«. (dpa/jW)