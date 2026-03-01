Rheinmetall: Jetzt auch Marinerüstung

Düsseldorf/Bremen. Der Rüstungskonzern Rheinmetall baut künftig auch Kriegsschiffe. Der Hersteller von Panzern, Artillerie und Munition gab am Montag in Düsseldorf bekannt, dass die Übernahme des Bremer Unternehmens NVL abgeschlossen sei. Man habe alle kartellrechtlichen Freigaben erhalten und der Firmenübergang sei bereits zum 1. März erfolgt. Verkäufer ist die Bremer Werftengruppe Lürssen, die künftig nur noch Yachten verkauft und sich von ihrer Marinetochter trennt. Zum Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Das Kürzel NVL steht für Naval Vessels Lürssen; das Unternehmen mit 2.100 Beschäftigten hatte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 1,3 Milliarden Euro angepeilt. (dpa/jW)