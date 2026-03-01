Rheinmetall: Jetzt auch Marinerüstung
Düsseldorf/Bremen. Der Rüstungskonzern Rheinmetall baut künftig auch Kriegsschiffe. Der Hersteller von Panzern, Artillerie und Munition gab am Montag in Düsseldorf bekannt, dass die Übernahme des Bremer Unternehmens NVL abgeschlossen sei. Man habe alle kartellrechtlichen Freigaben erhalten und der Firmenübergang sei bereits zum 1. März erfolgt. Verkäufer ist die Bremer Werftengruppe Lürssen, die künftig nur noch Yachten verkauft und sich von ihrer Marinetochter trennt. Zum Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Das Kürzel NVL steht für Naval Vessels Lürssen; das Unternehmen mit 2.100 Beschäftigten hatte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 1,3 Milliarden Euro angepeilt. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Wie können Wohnungslose besser geschützt werden?vom 03.03.2026
-
Ohne Kommentarvom 03.03.2026
-
Wer ist von den Kürzungen des BAMF besonders betroffen?vom 03.03.2026
-
Ziele und Absichtenvom 03.03.2026
-
Kriegstreiber warnen vor »Terror«vom 03.03.2026
-
Mittelschicht? Welche Mittelschicht?vom 03.03.2026
-
BDI beschwert sich über Zivilrechtvom 03.03.2026